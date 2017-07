Najvažniji nacionalni interes Socijalističke partije Srbije (SPS), kao i države Srbije, jeste očuvanje, jačanje i stabilnost Republike Srpske, ustvrdio je danas u Banjoj Luci ministar vanjskih poslova Srbije i predsjednik SPS-a Ivica Dačić.

Arhiv / 24sata.info

To, kako je naveo, kažu svima u svijetu potpuno jasno i otvoreno, jer na to imaju pravo.



- U RS živi više od milion pripadnika srpskog naroda - rekao je Dačić obračaćujući se delegatima Sedmog kongresa Socijalističke partije Republike Srpske, na kojem bi trebalo da se izabere novi predsjednik, a jedni kandidat je dosadašnji predsjednik Petar Đokić.



Dačić je istakao da ne bi bilo dejtonskog sporazuma da nije bilo čvrste veze između RS i Srbije.



Naglasio je da je interes Srbije da ide u EU, jer tu može da ostvari bolji život za svoje građane.



- Ali s druge strane, evropski put nikako ne znači antiruski put, jer mi idemo u Evropu zbog nas, a ne EU - naveo je Dačić.



Niko, kazao je, ne može da očekuje od Srbije da radi protiv sebe i nikada “neće voditi antirusku politiku, jer bi time vodili antisrpsku politiku”.



Ukazao je na dobru saradnju dviju socijalističkih partija, ističući da su one jedno, iako su na dva geografska prostora.

(FENA)