Nismo protiv funkcionisanja Bosne i Hercegovine, ali jesmo protiv nametnute BiH, rekao je danas u Banjoj Luci predsjednik SNSD-a i RS-a Milorad Dodik.

Ilustracija / 24sata.info

Obraćujući se delegatima Sedmog kongresa Socijalističke partije Republike Srpske, na kojem bi trebalo da se izabere novi predsjednik, a jedni kandidat je dosadašnji predsjednik Petar Đokić, Dodik je istakao da su SNSD, DNS i SP “najdugovječnija koalicija na Balkanu” te da im je cilj da na narednim općim izborima osvoje 60 posto vlasti.



- To moramo učiniti da nam se ne bi desilo da nam 'kukavičije jaje' ode ponovo u Sarajevo i tamo za osmjehe i tapšanje po ramenu predaju nadležnosti, koje želimo da čuvamo, jer nam pripadaju. To samo snažne i jedinstvene politike mogu da učine - ustvrdio je Dodik.



Pozvao je, kako je naveo, i one s druge političke strane, da se zajedno izrade politike po kojoj nema prijenosa nadležnosti s RS-a a nivo BiH, da moraju postepeno da budu vraćenje nadležnosti “otete RS-u” te da nema negiranja RS-a i da ne smije biti dovođenja u pitanje saradnja RS-a i Srbije.



Također, treba da izgradimo zajedničku politiku prema NATO savezu, u koji želi “druga strana u BiH, a RS ne želi” a neophodno je, kazao je, da se sagleda i na koji način se treba kretati ka EU.



(FENA)