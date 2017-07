Jedina strategija bivšeg člana SDA Senada Šepića, koji nažalost još uvijek koristi mandat u državnom parlamentu dobiven od ove stranke, je stalni napad na SDA i njeno rukovodstvo. U Šepićevom djelovanju nije iznesena niti jedna ideja kojom bi se unaprijedilo stanje u BiH. On je očigledno opsjednut isključivo sobom i svojom karijerom, saopćeno je iz SDA.

Arhiv / 24sata.info

Komentarišući posljednju posjetu predsjednika SDA Krajini, u kojoj ova stranka očigledno ima snažnu podršku naroda, pokazao je, osim nedostatka elementarne kulture, i neoprostivo neznanje. On pojma nema šta su akcize, za šta su se ubirale i gdje su bile usmjeravane. Najveći dio akciza proteklih deset godina je usmjeravan u budžete svih nivoa jer je to posebna vrsta indirektnog poreza. Ta sredstva uglavnom nisu bila namijenjena za cestogradnju. Odluku o tome donosio je i Šepić koji u životu nikada ništa konkretno nije radio. Prvo zaposlenje mu je bilo član federalnog parlamenta, nakon toga zamjenik ministra pa u dva navrata član državnog parlamenta i sve to kao kandidat SDA. Iz akciza su, između ostalog, alimentirane i njegove visoke plaće koje u zbiru iznose skoro milion KM. Kada je vidio da više nema političke budućnosti u SDA okrenuo je ćurak i počeo da napada sve ono što je do jučer radio. Ako je Bakir Izetbegović ikada napravio grešku onda je to upravo bila ta greška što je pružio još jednu šansu nezasitnom Šepiću koji je 2013. godine bio odbačen od ranijeg rukovodstva SDA.



Sve što radi i na kojem god se položaju nađe,Šepić to stavlja u funkciju vlastite promocije i iza njega nema nikakvih rezultata. Iz svog skupog i ogromnog stana u srcu Sarajeva “slomi se” boreći se za položaj Unsko-sanskog kantona i naroda koji tamo živi. Kada je donošen sramni Zakon o prebivalištu, koji je ugrozio slobodu kretanja povratnika, Šepić je bio zamjenik ministra u ministarstvu koje je predložilo to nakaradno rješenje. Uopće se nije tome suprotstavio niti javno oglasio. U zadovoljenju vlastitih i ličnih interesa, a naročito potrebe da bude bošnjački političar prihvatljiv nebošnjacima, ništa mu nije sveto. Prilikom rasprave u državnom parlamentu bio je spreman da relativizira čak i genocid u Srebrenici i izjednači krivicu agresora i branioca Bosne i Hercegovine.



Građani, naročito oni u Krajini, trebaju znati da je Šepićevo nezadovoljstvo počelo onog trenutka kada mu nije ispunjena želja da bude ministar civilnih poslova BiH. Pri tome, odbio je poziciju federalnog ministra poljoprivrede, jer mu je to bilo “ispod nivoa”. Upravo je s te pozicije mogao konkretno pomoći i Krajišnicima, ali je, očito, konkretan rad Šepiću nepoznata kategorija. Mnogo je lakše baviti se populizmom i demagoškim pisanjem statusa na društvenim mrežama i putovati na račun poreskih obveznika, stoji u saopćenju SDA.

(24sata.info)