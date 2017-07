Glavni odbor Srpske demokratske stranke (SDS) izabrao je na današnjoj sjednici u Banjaluci, koja je trajala dugo, a i burno je bilo prije početka, devet novih potpredsjednika, kao i po jednog iz reda žena i mladih, dok je Milan Miličević ponovo izabran za predsjednika Glavnog odbora.

Foto: NN

Kako su to "Nezavisne" ranije i najavile, iz Izborne jedinice 1 novi potpredsjednik je Drago Bundalo, inače načelnik općine Kostajnica.



Iz Izborne jedinice 2 izabran je Nemanja Vasić, dok je iz Izborne jedinice 3 (banjalučke regije) na kraju ipak usaglašen Nedeljko Glamočak, iz Kotor Varoša, iako su veće šanse uoči sjednice davane Davoru Šešiću iz OO Banjaluka.



Iz Izborne jedinice 4 novi predsjednik je Nade Planinčević iz Dervente, dok je iz Izborne jedinice 5 izabran Nebojša Marić.



Novistari potpredsjednik iz Izborne jedinice 6 je Mićo Mićić, iz Izborne jedinice 7 Kostadin Vasić, a iz Izborne jedinice 8 također dosadašnji potpredsjednik Milovan Cicko Bjelica.



Na kraju, iz Izborne jedinice 9 izabran je Dragan Ćuzulan, nekadašnji generalni sekretar stranke.



Također, kao potpredsjednica iz reda žena ponovo je izabrana Aleksandra Pandurević, dok je iz reda mladih kao potpredsjednik izabrana Nina Bukejlović.



Milan Miličević je od 86 prisutnih na sjednici dobio 84 glasa podrške.



Kako je to nakon sjednice rekao Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a, on je u proteklom periodu obavio razgovor sa svim kandidatima, a svi oni imali su mogućnost da iznesu svoje programe na samoj sjednici GO.



"Čestitam svim kandidatima, kao što čestitam i gospodinu Miličeviću, bivšem, a i sadašnjem predsjedniku GO", rekao je Govedarica.



Inače, konstitutivna sjednica Glavnog odbora SDSa, čiji je kraj zbog usaglašavanja nekolicine potpredsjednika više puta pomjeran, počela je burno, jer je Saša Lazić, dosadašnji šef Kluba odbornika SDSa u Skupštini opštine Gradiška, doveo ispred prostorija SDS-a u Banjaluci dvadesetak svojih pristalica koji su verbalno napali pojedine članove stranke.



Kao verbalna meta su bili pojedini članovi Opštinskog odbora SDS-a u Gradišci, a koji su došli da prisustvuju sjednici Glavnog odbora stranke na kojoj su izabrani novi članovi.



"Dobićete vi svoje u Gradišci, neće se na ovom završiti", rekao je Lazić. Interesantno je da su Lazićeve pristalice Miću Mićića, potpredsjednika SDSa, dočekale aplauzom i rukovanjem, uzvikujući da će on biti novi predsjednik stranke, a i RS poslije izbora sljedeće godine.



Govedarica je, na pitanje o Laziću, nakon sjednice GO izjavio da on može, ukoliko želi, da uputi žalbu na razmatranje, istovremeno poručujući kako SDS "nije ničija igračka da se neko može s njim igrati".



"Bio sam nedavno u Gradišci i vidio sam da postoji veliki stepen stranačke nediscipline tamo. Mislim da je kap prelila čašu, a sam Lazić je odlučio da pravi politički šou, vidjeli ste to", rekao je Govedarica.



Tokom gotovo poludnevnog zasjedanja GO SDSa u stranačkim prostorijama bili su i službenici agencije za obezbjeđenje koji su dežurali.





(NN)