Predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Vukota Govedarica tvrdi da bivši potpredsjednik te stranke Ognjen Tadić svojim istupima "pravi štetu stranci".

Vukota Govedarica / 24sata.info

Tadić se oglasio danas trećim pismom, upućenim članovima Glavnog odbora SDS-a, koje je ponovo pozvao da sačuvaju stranku, zaustave njenu privatizaciju i da SDS, kako je dodao, vrate narodu.



Kritikući Vukotu Govedaricu, Tadić je naveo da „veće bruke i poniženja za SDS nema i ne može ni biti od činjenice da je na njenom čelu dezerter".



S druge strane, Govedarica je rekao da je "Tadić čovjek od velikog respekta“ te naglasio da nema namjeru da ubuduće čita bilo koje pismo koje se pojavi od Tadića.



- Djeluje mi kao da on u svemu tome želi da bude jedna vrsta političke žrtve, mada ja to tako ne gledam i neću potezati disciplinske mjere prema njemu - kazao je Govedarica, nakon konstitutivne sjednice Glavnog odbora na kojoj je izabrano 11 potpredsjednika.



Uoči te sjednice u Banjoj Luci okupilo se oko 20 članova Opštinskog odbora stranke iz Gradiške, burno negodujući zbog odluke predsjednika Vukote Govedarice da isključi iz stranke Sašu Lazića, dosadašnjeg šefa Kluba odbornika u Skupštini Opštine Gradiška.



Govedarica je rekao da je okupljanje ovih osoba „pravljenje šoua i da neće dozvoliti nikakvo poigravanje sa disciplinom u stranci“.



Istakao je da Saša Lazić, koga je isključio iz stranke, ima pravo da na to uloži žalbu Glavnom odboru SDS-a.



Lazić je novinarima rekao da je Govedarica „vršio pritisak na njega i poslanika u parlamentu BiH Đorđa Krčmara da u SDS bude primljen poslanik Napredne Srpske Goran Đorđić za kojeg smatra da bi bio postavljen na čelo SDS-a u Gradišci“.



Za potpredsjednike stranke iz izbornih jedinica izabrani su: Drago Bundalo, Nemanja Vasić, Nedeljko Glamočak, Nade Planinčević, Nebojša Marić, Mićo Mićić, Konstadin Vasić, Milovan Bjelica i Dragan Ćuzulan.



Potpredsjednica iz reda manje zastupljenog spola u narednom vremenskom periodu bit će Aleksandra Pandurević, poslanica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.



Govedarica je rekao kako je ovim činom završen proces unutarstranačkih izbora u SDS-u.



- Vjerujem u novo rukovodstvo, vjerujem u ove ljude i praktično mi sutra počinjemo sa radom - rekao je Govedarica novinarima.





(FENA)