Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je u ovom trenutku za Republiku Srpsku važno da ima dobre odnose i sa Briselom i sa Moskvom, te da to pokušava da održi.

Milorad Dodik / 24sata.info

"Naše politike koje se tiču evropskog puta su veoma jasne. Mi smo rekli da smo spremni da budemo dio tog puta, ako smo vidljivi i ako imamo mehanizam koordinacije", rekao je Dodik sinoć za ATV.



On je naveo da je politika Moskve uvijek bila korektna prema Republici Srpskoj i da su uvijek "bili tu" kada je to bilo potrebno na političkom nivou.



Dodik je naveo da se Srpska i Moskva slažu da treba ukinuti poziciju visokog predstavnika, da ruska Ambasada pomaže Srpskoj da se čuje njen izvještaj u Savjetu bezbjednosti UN, kao i da je Rusiji odgovara stav Srpske kada je riječ i NATO-u.



"Rusija ne krije da je protiv NATO-a i njegovog širenja, njoj odgovara stav koji zastupa Republika Srpska. Mi to radimo iz svog razloga ne zbog Moskve i njenih zahtjeva. Od mene to niko nije tražio", rekao je Dodik.



On je napomenuo i da je zapadu rečeno da Srpska ima problem sa NATO pitanjem, te da njena politika nije takva da ide mimo Srbije.



Dodik je napomenuo da je nedavno razgovarao sa jednim od visokopozicioniranih ljudi u kabinetu njemačkog kancelara Angele Merkel koji je rekao da, ukoliko nema sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom, Evropa ne može više da pomaže, kao i da neće biti podržan nijedan novi projekat ako ne bude usvojen zakon o akcizama.



Dodik je rekao da Republika Srpska ne pravi neprijatelje, te podsjetio da su je u prošlom vremenu najviše osporavale zapadne zemlje, kao i da je Evropa podržavala visokog predstavnika da čini nasilje nad međunarodnim pravom.



On je naveo da je evropska politika sada nešto malo drugačija i da značajan broj evropskih zemalja smatra da treba da ode visoki predstavnik, ali zbog dobrih odnosa sa Amerikom to još drži.



"Mi smo uspjeli da očuvamo Republiku Srpsku i pored razjarenih visokih predstavnika koji su prenosili nadležnosti uvijek kada su htjeli. Uspjeli smo da stvorimo koncept mehanizma koordinacije u kome se uvažava ustavni i dejtonski kapacitet", rekao je Dodik.



Za mehanizam koordinacije Dodik je rekao da je ozbiljna politička pobjeda, te da nema šanse da to bude promijenjeno.



SNSD će imati kandidate za predsjednika Srpske i člana Predsjedništva BiH



Predsjednik Saveza nezavisnih socijademokrata /SNSD/ Milorad Dodik izjavio je verečas da će SNSD na izborima 2018. godine imati kandidate za predsjednika Republike Srpske i člana Predsjedništva BiH.



Dodik je naveo da SNSD ima svoj stav o tom pitanju, ali da će o tome razgovarati sa koalicionim partnerom DNS-om, te naglasio da su moguće razne varijante.



On je napomenuo da se poslije dva mandata više ne može kandidovati za predsjednika Republike Srpske, ali je naglasio da će nastaviti da se bavi politikom i da vodi stranku.



"Mogu da se kandidajem za člana Predsjedništva BiH ili da budem nosilac neke od lista, tek ću vidjeti šta ću uraditi", rekao je Dodik za ATV.



On je istakao da je naredna 2018. godina isključivo važna za pozicioniranje Republike Srpske, te smatra da je to pitanje koje će pozicionirati Republiku Srpsku od tada u narednih 20, 30 godina.



"To je važno, jer se mora rehabilitovati pozicija Republike Srpske u okvirima Dejtona i Ustava BiH", rekao je Dodik.



On je pojasnio da Srbin, kome nakon narednih opštih izbora pripada mjesto predsjedavajućeg Savjeta ministara koji se sada predstavlja da je "vlada BiH", mora da Savjet ministara vrati na ono što on jeste - pomoćni organ Predsjedništva BiH.



"Ako to ne uspijemo u ovom mandatu 2018. godine, oni koji žele da od Savjeta ministara naprave vladu, to će učiniti. Naša uloga u tome je da to bude ustavni, a ne željeni organ Bošnjaka", naglasio je Dodik.



Dodik je ocijenio da će SNSD i HDZ od 2018. godine određivati ko će biti bošnjački partner u vlasti, o čemu je, kako kaže, razgovarao sa hrvatskim članom Predsjedništva BiH Draganom Čovićem.



Lider SNSD-a smatra da je Republika Srpska bila dominantna do ulaska SDS-a, PDP-a i NDP-a u vlast na niovu BiH.



"Nju ne vole, ali se pitala. Nije mogao nijedan stav u BiH da bude izgrađen bez učešća Republike Srpske i to je ono što mi treba da izgradimo. Kada je došao Savez za promjene mi smo tu poziciju izgubili", naglasio je Dodik.



Prema njegovim riječima, taj savez uopšte ne funkcioniše i ne daje nekakve rezultate osim lošeg za Republiku Srpsku.



"Ljudi su tamo posljednje tri godine promovisali politike na nivou BiH koje nisu odgovarale onome šta je politika Republike Srpske ili šta je dugoročni interes Republike Srpske. Neki ljudi, a i ja sa njima smo na pitanjima, kao što je mehanizam koordinacije ili neka druga pitanja, smatrali da je to egzaktan dokaz izdaje koju su učinili ti ljudi prema Republici Srpskoj", rekao je Dodik.



(SRNA)