Predsjednik Saveza nezavisnih socijademokrata /SNSD/ Milorad Dodik izjavio je za ATV da će SNSD na izborima 2018. godine imati kandidate za predsjednika bh. entiteta Republika Srpska i člana Predsjedništva BiH.

Milorad Dodik / 24sata.info

Dodik je naveo da SNSD ima svoj stav o tom pitanju, ali da će o tome razgovarati sa koalicionim partnerom DNS-om, te naglasio da su moguće razne varijante.



On je napomenuo da se poslije dva mandata više ne može kandidovati za predsjednika Republike Srpske, ali je naglasio da će nastaviti da se bavi politikom i da vodi stranku.



- Mogu da se kandidajem za člana Predsjedništva BiH ili da budem nosilac neke od lista, tek ću vidjeti šta ću uraditi - rekao je Dodik za ATV, prenosi agencija Patria.



On je rekao da Srbin, kome nakon narednih Općih izbora pripada mjesto predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH mora da Vijeće ministara, kako je rekao, „vrati na poziciju pomoćnog organa Predsjedništva BiH“.



- Ako to ne uspijemo u ovom mandatu 2018. godine, oni koji žele da od Vijeća ministara naprave vladu, to će učiniti – rekao je Dodik.



Dodik je rekao da će SNSD i HDZ od 2018. godine određivati ko će biti njihov bošnjački partner u vlasti, o čemu je, kako kaže, razgovarao sa hrvatskim članom Predsjedništva BiH Draganom Čovićem, prenosi NAP.



(NAP)