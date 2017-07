Niko nije sklonjen, već je izbor rezultat dogovora, rekao je za "Nezavisne" Vukota Govedarica, predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS), komentarišući izbor potpredsjednika te stranke.

Vukota Govedarica / 24sata.info

Glavni odbor (GO) SDS-a u nedjelju je izabrao 11 potpredsjednika, a oni su Drago Bundalo, Nemanja Vasić, Nedeljko Glamočak, Nade Planinčević, Nebojša Marić, Mićo Mićić, Kostadin Vasić, Milovan - Cicko Bjelica, Dragan Ćuzulan, dok je iz reda žena ponovo izabrana Aleksandra Pandurević, a iz reda mladih Nina Bukejlović. Milan Miličević ponovo je izabran za predsjednika Glavnog odbora.



Unutarstranački izbori su održani u prilično turbulentnom ozračju, te je njihov završetak, zbog nemogućnosti usaglašavanja nekih kandidata za potpredsjednike, odgađan do kasno poslijepodne. Neki dosad vrlo utjecajni funkcioneri nisu reizabrani, poput potpredsjednika Borislava Bojića i Borisa Jerinića, ili potpredsjednika GO Mirka Šarovića.



Govedarica kaže da je SDS na dobrom putu jer, kako ističe, u potpunosti vjeruje da novo stranačko rukovodstvo ima snage da se suoči sa svim političkim izazovima.



"One izborne jedinice koje nisu mogle postići kompromis dale su više kandidata, o kojima se izjasnio GO. SDS je opet pokazao da je velika i demokratska politička organizacija", kaže Govedarica. Na pitanje da li je u međuvremenu pročitao pismo Ognjena Tadića, člana SDS-a i zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda BiH, koji ga je žestoko kritizirao i čak prozvao dezerterom, kaže da nije, niti ubuduće ima namjeru da bude čitalac ako bude takvih pisama.



"SDS nema vremena da se bavi bilo kakvim pismima", kaže lider SDS-a.



Milovan Bjelica, novi - stari potpredsjednik, tvrdi da se SDS ne urušava, niti je u njemu turbulentno.



"Šarović, recimo, zbog obaveza nije previše ni bio zainteresovan za poziciju potpredsjednika. On je jedan od kandidata na kojeg se najozbiljnije računa za jednu od ključnih pozicija za izbore 2018", kaže Bjelica.



Jerinić je izgubio poziciju potpredsjednika u Izbornoj jedinici 5 (Doboj). On, pak, tvrdi da njihov regionalni odbor može biti primjer drugima.



"Mi ponovo dajemo predsjednika GO, potpredsjednika iz reda mladih. Smatram da nisam sklonjen, već nisam želio da budem protukandidat mom prijatelju Nebojši Mariću", poručuje Jerinić.



Politička analitičarka Tanja Topić, međutim, smatra da je SDS u procesu konsolidacije "zahvatilo nekoliko udara".



"Jedni su bočni, dobro vođeni i instruisani izvan SDS-a, jer je shvaćeno da je povoljan trenutak da se ovoj stranci nanese udarac koji će ići ka njenom slabljenju. Drugi udar dolazio je iz same stranke, gdje su počeli svi da se bore protiv svih. Na površinu su isplivali svi unutrašnji nemiri, lokalne računice i nervoze koje su samo pokazale da je stranka daleko od procesa modernizacije koja joj je prijeko potrebna", zaključuje Topićeva.





(NN)