U sjedištu Centralne izborne komisije (CIK) BiH u Sarajevu danas je potpisan Memorandum o razumijevanju između CIK-a BiH i Misije Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) u Bosni i Hercegovini. Memorandum su potpisali Irena Hadžiabdić, predsjednica CIKBiH i ambasador Jonathan Moore, šef Misije OSCE-a u BiH koji su, između ostalog govorili, i o održavanju općih izbora u BiH u oktobru naredne godine, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

Hadžiabdić je istakla da saradnja CIK-a BiH sa ovom međunarodnom organizacijom traje od 2001. godine te da je u radu Izborne komisije do 2005. godine, kroz međunarodno članstvo, učestvovao i predstavnik OSCE-a. I nakon toga, saradnja se nastavila, a danas je ponovo ozvaničena potpisivanjem Memoranduma o saradnji.



"Sve ove godine, OSCE je bio jedan od najvjernijih partnera naše institucije. Njegova podrška se ogledala u ne samo stručnoj pomoći, nego i logističkoj, a sve u cilju unapređenja izbornog sistema", kazala je Hadžiabdić izrazivši zahvalnost OSCE-u na kontinuiranom radu na unapređenju i jačanju kapaciteta CIK-a BiH.



Ambasador Jonathan Moore, šef Misije OSCE-a u BiH, podsjetio je da je prva zadaća ove misije u BiH već od 1995. bila izbori u zemlji, a tu odgovornost su predali CIK-u 2002. godine.



"Uloga ove Komisije je veoma značajna u svemu, imaju i našu punu podršku. Njihove odgovornosti su veoma značajne. Govoreći o Izbornom zakonu, njega je obavezno promijeniti, napraviti neke reforme do idućih izbora 2018. godine. To je odgovornost demokratski izabranih političkih lidera BiH. Mi se nadamo da će to biti moguće završiti u roku, da i CIK može obavljati svoj posao", rekao je Moore.



Povodom izjava pojedinih političara da je, ukoliko ne bude izmijenjen Izborni zakon BiH, upitno održavanje općih izbora 2018., predsjednica CIK-a je kazala da je zakonska obaveza Komisije da raspiše opće i redovne izbore, što će učiniti u maju 2018. godine.



"Ne vidimo nijedan razlog da to ne učinimo. Mislim da bismo, da to ne učinimo, svi završili u tužilaštvu, jer bismo kršili zakon. Izbori će biti održani prve nedjelje u oktobru 2018. godine. Jedini razlog da to ne bude u prvoj nedjelji oktobra, ukoliko se to slučajno poklopi s nekim vjerskim praznikom. To ćemo onda pomjeriti", rekla je Hadžiabdić.



Kazala je da nikakvih prepreka neće biti za održavanje izbora te da u ovom momentu CIK radi na provedbi kvalitetnih izbora naredne godine.



"Nama je potrebno jako puno, ako se izmijeni ili dopuni Izborni zakon, da prilagodimo svoje podzakonske akte, a sve to želimo uraditi u neizbornoj godini, jer u izbornoj godini nije dobro mijenjati izborna pravila", kazala je Hadžiabdić.



Šef Misije OSCE-a u BiH je kratko izjavio kako do odgađanja izbora neće doći.



(Anadolija)