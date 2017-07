Građanski savez (GS) osuđuje nastojanja da se političkim pritiscima obezbijedi izmjena Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, na štetu osnovnih ljudskih prava građana Bosne i Hercegovine.

Nastojanja zvaničnika HDZ BiH i tzv. HNS idu u pravcu da se pritiskom na Ustavni sud isposluje stavljanje van snage uredbi zakona koje su proglašene neustavnim. Cilj takvih nastojanja je spriječavanje održavanja izbora 2018. ili u najmanju ruku spriječavanje odabira delegata u Dom naroda FBiH i BiH.



Važno je da javnost ima u vidu da je Ustavni sud BiH donio djelomičnu odluku po apelaciji Bože Ljubića, a ne odluku u njegovu korist, kako to ovih dana neprekidno čujemo iz redova HDZ-a. Ova djelomična odluka je u kontradiktornosti sama sa sobom i to u više elemenata. Također, ona se kosi i sa standardima zaštite ljudskih prava utvrđenih Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda koja je sastavnim dijelom člana II/2 Ustava BiH i ima prednost u odnosu na cjelokupno domaće zakonodavstvo.



Proglašavanjem ustavnim članova 10.15 i 10.16 Izbornog zakona BiH, Ustavni sud BiH je nedvojbeno potvrdio da je implementacija izbornih rezultata moguća, odnosno potvrdio je da je to odgovornost i obaveza Centralne izborne komisije koja je jedina odgovorna da izvrši popunjavanje Doma naroda FBiH iz deset kantona, a nikako Božo Ljubić ili Dragan Čović. Dakle, Općih izbora 2018. godine će biti, bez obzira na neusvajanje HDZ-ovog prijedloga izmjena Izbornog zakona BiH, biće popunjen Dom naroda FBiH, jer se o tome mora da se stara Centralna izborna komisija. Ustavni sud ne može na sebe preuzimati ulogu parlamenta i mijenjati suštinu Dejtonskog mirovnog sporazuma čiji je Ustav BiH integralni dio.



U tom smislu, dosadašnja jurisprudencija jasno ukazuje na to da Ustavni sud BiH nije, osim u slučaju privremenih imena gradova u RS, preuzimao odgovornost koja mu ne pripada. CIK ima sve instrumente da osigura da se Dom naroda popuni, a ukoliko oni odbiju da to urade, što je bio slučaj 2011., onda postoji odluka OHR koja može poslužiti kao osnov za spriječavanje rušilačkog plana HDZ-a i njegovih satelita. Nadalje, ukoliko bi se desilo da Ustavni sud odluči ispunjavati želje zvaničnika HDZ-a onda javnosti mora objasniti zašto selektivno djeluje. Naime, Sud je već odlučio da ne želi da se miješa u provođenje sopstvene odluke o neustavnosti izbora predsjednika i dva potpredsjednika FBiH pravdajući to važnošću i obimom ovog pitanja. Očekujemo da se isti standardi primjene i na ovom slučaju koji je neuporedivo važniji i ima veće implikacije.



Logično rješenje bi bilo da u slučaju da u pojedinim kantonima nema građana iz tražene nacionalnosti popunjavanje vrši istovjetno kao za Gradsko vijeće Sarajevo, odnosno da u Dom naroda FBiH bude imenovana osoba tražene nacionalnosti, koja nije ušla u određenu skupštinu kantona, ali ima najveći broj glasova od svih kandidata tražene nacionalnosti.



Mi iz GS-a pozivamo sve političke faktore u zemlji, pogotovo one koji se zalažu za antifašističku i/ili građansku državu, da na izbornim listama za kantone ponude izrazito multietnički sastav kandidata, čime ćemo zapravo nasuprot težnji nacionalnih stranaka da izbore blokiraju, omogućiti implementaciju izbora i popunjavanje Doma naroda FBiH, a time i formiranje vlasti nakon Općih izbora 2018. godine. Time ćemo i spriječiti težnje Dragana Čovića da promovira i podmetne izborni sistem koji omogućava 100-godišnju vladavinu HDZ-a i njihovih satelitskih stranaka.



