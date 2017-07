Povodom saopćenja SDA, gdje se Fahrudin Radončić proglašava navodnim izdajnikom, SBB javno postavlja nekoliko pitanja gospodinu Bakiru Izetbegoviću:

Da li je Fahrudin Radončić ili je to Izetbegović napravio koaliciju sa Radovanom Karadžićem, Matom Bobanom, Krajišnikom i mnogim drugim ratnim zločincima koji su ubili 200.000 Bošnjaka i milion raselili?



SBB javno pita Izetbegovića – prije nego to otkrije istorija kada se skinu oznake tajnosti – kakva je njegova uloga bila u padu Srebrenice i povlačenju Nasera Orića iz istog grada sa mjesta komadanta odbrane?



SBB pita Izetbegovića šta je 1993. godine, bio cilj Bošnjačkog sabora u Sarajevu, nego podjela BiH i pravljenje fildžan države i vladavine pet familija?



Izetbegovića pitamo i šta je sa cijepanjem SDA i da li upornim lažima na račun Radončića želi da sakrije svoj neminovni odlazak sa čela stranke?



SBB traži od Izetbegovića da istupi iz Muslimanskog bratstva, jer to nije bila ideja za koju su ginuli Bošnjaci, a to članstvo nanosi ekstremne štete Bosni i Hercegovni.



Zašto Izetbegović još izbjegava da žrtvama genocida uputi izvinjenje zbog historijskog laganja u Vijećnici, kada je nekompetentnom tužbom pomogao da historijska ljaga sa lica agresora na BiH bude manja?



SBB ocjenjuje da Izetbegović, već 20 godina, vodi politiku podjele BiH na troje i da je upravo on u najtješnjem dosluhu sa Dodikom i Čovićem. To potvrđuju dogovori iz kafane „Barka“ sa Dodikom i glasanje u Parlamentu FBiH od prije 15-ak dana, kada su Čović i HDZ, spriječili smjenu njegove supruge Sebije sa mjesta direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.



Naši šehidi nisu svoje živote davali za bračni par Čaušesku, koji se više ne može skrivati pod kišobran rahmetli Alije Izetbegovića, i što prije njih dvoje abdicira sa višedecenijskog begovskog trona, to će građanima BiH i regiona biti bolje i lakše.

