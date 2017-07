Srpska demokratska stranka (SDS) uopšte nije iznenađena otvorenim priznanjem Staše Košarca, šefa poslaničkog Kluba SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentrane skupštine (PS) BiH, da će SNSD pokušati da smijeni ministre iz SDS-a i PDP-a u Vijeću ministara, i da oni uđu u vlast na nivou BiH, izjavila je za Fenu šefica poslaničkog Kluba SDS-a u Predstvaničkom domu PSBiH Aleksandra Pandurević.

-Ne štiti SNSD nikakve interese RS i njenih građana, nego štite svoje lične finansijske interese i za njih je pitanje života da ponovo ovladaju i na nivou BiH kako bi zaustavili procesuiranja i istrage u Bobar banci, Pavlović banci, Unisu iz Dervente, Agrohercu itd, rekla je Pandurević i podsjetila da je SNSD u Srebrenici iz većine izbacio SDS, a vlast su formirali s ljudima iz SDA.



-To je pravo lice SNSD-a, kaže Pandurević.



Naglašava da se ''SNSD busa u patriotska prsa'' kad god treba zataškati neku aferu.



'-Tako i Košarac danas pokušava prikriti novu aferu koja se odnosi na kupovinu zgrade na Palama za potrebe rezervnog centra Nezavisnog operatora sistema (NOS). Pitam Košarca koja je njegova i uloga SNSD-a u kupovini zgrade koja nikome ne treba, a koja je u pozivu za javnu nabavku 'nacrtana' kroz uslov da 'ne smije biti udaljena više do 300 metara od paljanske Promenade', pita Pandurević.



Prema njenim riječima, NOS se nezakonito zadužio, bez neophodne saglasnosti DERK-a, da bi kupio velelepnu zgradu u kojoj će raditi par ljudi.



-I da bude još gore, Vlada RS je pristala na formiranje nove institucije tzv. Berze električne energije koja će zapošljavati nekoliko desetina ljudi, a čije sjedište će biti u Mostaru. Sad je jasno ko pravi nove institucije na nivou BiH, i to samo zato da bi kupili zgradu na Palama od svojih prijatelja. Sve će naravno platiti građani RS kroz novo poskupljenje električne energije, jer NOS drugačije ne može plaćati kredit', otkriva šefica poslaničkog Kluba SDS-a Aleksandra Pandurević.



Lekcije o patriotizmu SDS-u, kako kaže, ne može držati Košarac koji je 2005.godine napisao Ustav Republike BiH kojim se ukidaju entiteti i Predsjedništvo BiH, a uvode regije i predsjednik BiH, i briše entitetsko glasanje.



-Za razliku od njega, SDS za apanaže ne mijenja svoje stavove i za nas je Republika Srpska neprikosnovena - konstatuje Pandurević.



Tvrdi da je ''sve što SNSD kaže laž'', ali da se ''njihova politička filozofija svela na gebelsovsku matricu – 100 puta ponovljena laž postaje istina''.



-Tako i sada, kada je jasno da srpski ministri u Vijeću ministara nisu glasali ni za kakav Krivični zakon, Košarac nastavlja da obmanjuje. No, za razliku od srpskih ministara, svojim nedolascima na sjednice, SNSD je omogućio da se usvoje brojne za RS štetne inicijative. Tako su afirmirali i 25.novembar kao 'Dan državnosti BiH' i tada im je bilo teško da uđu i glasaju, ali su ušli na sjednicu kada su tema bile akcize. Oni su patriote samo između akciza, ocjenjuje Pandurević.



Za 11 godina vladavine, prema njenim riječima, SNSD je uspio samo da napravi podjele unutar RS, posvađa narod, uništi sva javna preduzeća i tri banke, omogući pljačku prirodnih resursa i ukupan dug RS poveća za 115 posto. Na vanjskom planu, smatra ona, SNSD je RS doveo u potpunu izolaciju i porušio mostove tradicionalnog prijateljstva prema mnogim državama.







