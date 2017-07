Godinama unazad međunarodna zajednica jasno govori da treći entitet ne dolazi u obzir. Jasno je da se mora riješiti presuda Sejdić -Finci, što podrazumijeva promjenu Ustava BiH.

Postoje različiti prijedlozi, na stolu je i prijedlog izmjene Izbornog zakona od Hrvatskog narodnog sabora. Rješenja treba tražiti, ali treći entitet ne dolazi u obzir, izjavio je u intervjuu za današnje "Oslobođenje" šef Misije OSCE-a u BiH Jonathan Moore.



Upitan da li je međunarodnoj zajednici prihvatljivo više izbornih jedinica, s obzirom na to da drugi politički subjekti u tome vide legalizaciju trećeg entiteta, kazao je da postoji prijedlog HDZ-a, a trebalo bi dobiti prijedlog SDA ili drugih stranaka.



- Mi smo partneri radne grupe koja govori o Izbornom zakonu. Ima više mogućnosti da se riješi taj problem - naveo je.



Komentirajući mogućnost blokade implementacije rezultata narednih izbora, Moore je rekao da još uvijek imamo rok do kada se može promijeniti Izborni zakon, još puno mjeseci.



- Ne želim isključiti mogućnost da će se naći kompromis. Ako neko misli da je opcija odgadanje izbora, to ne dolazi u obzir. Šta će se zaista desiti, ne želim špekulisati - istaknuo je.



Po njegovim riječima, za ljude u BiH prioritet je nezaposlenost, oni znaju da neće biti rata, dosta im je slušati ratnu retoriku ili od domaćih političara ili stranih "stručnjaka" i već su navikli da je to dio predizborne kampanje.



- U cijeloj regiji postoje slični problemi, ali narod zna da rata neće biti - rekao je Moore za "Oslobođenje".



