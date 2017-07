Član Predsjedništva HDZ-a 1990 i delegat u Klubu Hrvata u Vijeću naroda RS-a Mijo Perkunić smatra neprihvatljivim poziv lidera HDZ-a Dragana Čovića o preseljenju Hrvata.

Arhiv / 24sata.info

Po pisanju medija u BiH, na manifestaciji 'Lipanjska zora', Čović je najavio izmjenu Izbornog zakona, tvrdeći da se neće na tome ostati, već da će “Hrvati u reorganizovanoj Bosni i Hercegovini živjeti na prostoru kojeg je oslobodio i odbranio HVO”.



-Hrvatima je dosta iseljenja i preseljenja ne samo u BiH, već i cijelom prostoru bivše Jugoslavije. Pozivam Čovića da se on iseli kako bi Hrvati mogli funkcionalno djelovati unutar BiH - ustvrdio je Perkunić u izjavi novinarima u Banjoj Luci.



Pozvao je predsjednika HDZ-a 1990 Iliju Cvitanovića da zbog, kako je dodao, takve Čovićeve politike što prije sazove sjednicu Predsjedništva i Središnji odbor kako bi zauzeo stav o istupanju iz HNS-a, a da on preuzme lidersku poziciju u vođenju Hrvata u BiH.



-To je jedina šansa koja je još preostala Hrvatima da bi ostali u BiH - ustvrdio je Perkunić.



Naveo da "Čović nije mjerilo koliko je ko Hrvat".



-Izjavom o preseljenju Hrvata Čović je pokazao svoje pravo lice, da je čovjek sukoba, manipulacija, a što on više izaziva sukobe, sve je manje Hrvata u BiH - smatra Perkunić.



(fena)