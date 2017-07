Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić je nedavno rekao da je „Aleksandar Vučić naš dragi gost i prijatelj (...) za koga sam više puta rekao da je u svakom momentu na ispravan način definisao odnose između Srbije i BiH“.

Arhiv / 24sata.info

Zbog ovog stava poslanik Socijaldemokratske partije BiH Denis Bećirović je na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH javno pitao premijera Zvizdića zašto neosnovano i bez razloga hvali i u pozitivnom svjetlu ističe odnos bivšeg radikala i aktuelnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prema državi Bosni i Hercegovini. Tom prilikom Bećirović je, pored ostalog, poručio Zvizdiću da ne zaboravi da Vučić dlaku mijenja, ali ćud nikada. Šešeljev učenik Vučić još uvijek negira genocid koji je utvrdio i Međunarodni sud pravde, a u Srbiji je učinio sve da u njegovom mandatu dođe i do sudskog legaliziranja genocidnog četničkog pokreta.



Aleksandar Vučić je poznat po brojnim skandaloznim izjavama i postupcima, a ne treba zaboraviti da je u Skupštini Srbije i 2016. godine otvoreno poručio da je „Srbija Dejtonskim mirovnim sporazumom izgubila Grahovo, Petrovac, Kupres, Ilidžu, Rajlovac, Vozuću“.



„Vučiću bi trebalo ukazati na to, da bi se nešto izgubilo to isto bi se prvo trebalo imati u posjedu. Nikada Bosansko Grahovo, Bosanski Petrovac, Kupres, Ilidža, Rajlovac i Vozuća nisu mogli biti predmetom ekspozea premijera srbijanske Vlade, jer nikada nisu bili u Srbiji, ma kako Aleksandar Vučić zamišljao Srbiju“, rekao je Bećirović.



Aleksandar Vučić je nekada bio ponosni četnik i radikal, a danas je samozatajni mirovanjak koji svoju političku retoriku gradi na tobožnjem pomirenju, dok istovremeno dopušta, i to nimalo slučajno, da njegovi ministri veličaju agresorsku i zločinačku politiku Slobodana Miloševića, dodao je Bećirović.



Na kraju, Bećirović je istaknuo da u svemu, dakako, nisu nevini ni domaći bh. političari koji, u nedostatku mudrosti i hrabrosti, nepromišljenom politikom samo daju autogolove. Za vođenje države osim mnogo znanja i mudrosti, također bi trebalo imati političku kičmu i ne stvarati iluziju kod običnih ljudi da su nam deklarirani velikosrpski protagonisti iskreni prijatelji, saopćeno je iz SDP-a BiH.

(24sata.info)