Potpuno jasno opredjeljenje Vijeća ministara BiH jeste dalji razvoj dobrosusjedske saradnje s fokusom na prve susjede, posebno Srbiju, Hrvatsku i Crnu Goru, rekao je danas u Parlamentarnoj skupštini BiH predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.

Foto: FENA

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Denis Bećirović (SDP BiH) je na sjednici tog doma postavio pitanje predsjedavajućem Zvizdiću na bazi kojih argumenata predsjednika Srbije Aleksandra Vućića predstavlja u pozitivnom svjetlu i kaže da je on prijatelj BiH, podsjećajući na neke Vučićeve ranije izjave i postupke.



- Možda mi tih argumenata nemamo, pa ako je moguće da nam kažete s kojim argumentima tvrdite da je on prijatelj BiH - kazao je Bećirović.



Predsjedavajući Zvizdić je, odgovarajući na ovo pitanje, kazao da potpuno jasno opredjeljenje Vijeća ministara BiH jeste dalji razvoj dobrosusjedske saradnje s fokusom na prve susjede, posebno Srbiju, Hrvatsku i Crnu Goru. Po njegovim riječima, razvoj dobrosusjedske saradnje mora biti utemeljen na razvoju nekih od najvažnijih prioriteta iz sektora bitnih za sve države, kao što je ekonomska, infrastrukturna, društvena, kulturna, politička saradnja...



- Mi i dalje u potpunosti ostajemo opredijeljeni za takvu vrstu saradnje kako bi stvorili uvjete za procese pomirenja koje mora biti bazirano na istinitim, relevantnim historijskim činjenicama, ali i na procese koji će u budućnosti značiti dalju integraciju regiona koja ne ugrožava individualni napredak svake od država zapadnog Balkana ka evropskim integracijama. Ali znači porast vanjsko-trgovinske razmjene, znači zajedničke nastupe na trećim tržištima i znači bolju saradnju u oblasti kulture, obrazovanja i svih drugih vrsta društvenih djelatnosti - kazao je Zvizdić.



Mi kao legalisti, istaknuo je on, „poštujemo suverenitet, teritorijalni integritet i legalno izabrane organe i dužnosnike naših susjednih država“.



- Naša obaveza i dužnost je da sa njima sarađujemo, štiteći ustavni poredak, suverenitet i integritet BiH. U tom smislu, govorim o zadnje dvije godine, mislim da ta saradnja ide uzlaznom putanjom i da nije bilo nikakvih oficijelnih poteza ili aktivnosti koje bi značajno ili na bilo koji način ugrozili ovo o čemu sam govorio, a riječ je o suverenitetu, teritorijalnom integritetu i međunarodno-pravnom subjektivitetu BiH, imajući vidu da i mi i naši susjedi treba da poštujemo Ustav BiH i ukupan Dejtonski mirovni sporazum - istaknuo je Zvizdić.



Poslanik Denis Bećirović je, komentirajući dobiveni odgovor, kazao da „razgovor i saradnja 'da', ali predstavljanje ljudi koji nisu dobronamjerni prema BiH kao prijatelja BiH mislim da nije dobra politika“.



- Naši dokazani prijatelji u Srbiji su ljudi poput Nenada Čanka, Sonje Biserko, Nataše Kandić, Čedomira Jovanovića i za te ljude i njima slične možemo reći da su prijatelji BiH. Vučić to još uvijek ni jednim konkretnim potezom nije pokazao. On i dalje negira legalno, planetarno na međunarodnom sudu dokazani genocid, on i dalje negira odluke Ustavnog suda BiH. On doista ne zaslužuje da ga bilo koji zvaničnik BiH nazove prijateljem - smatra Bećirović.



On kaže da mu je jasno „da se mora razgovarati“, ali misli da u toj komunikaciji treba voditi računa kako i na koji način pojedine političare oslovljavati.



- Vučić retoriku mijenja, ali svoju ćud nije promijenio - zaključio je Bećirović.

(FENA)