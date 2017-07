Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić susreo se danas, u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu, s delegacijom Europskog vijeća za vanjske odnose (ECFR) na čelu s kopredsjedavajućim Odbora ECFR-a Carlom Bildtom.

Foto: 24sata.info

Razgovarano je o aktivnostima Vlade FBiH u procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, provedbi Reformske agende, kao i o akutelnoj političkoj situaciji u našoj zemlji.



Govoreći o Reformskoj agendi, premijer Novalić je upoznao članove delegacije ECFR-a sa, do sada, donesenim zakonima, kao i setom zakona koji su još u parlamentarnoj proceduri.



Izrazio je žaljenje što neki zakoni još uvijek nemaju podršku u Parlamentu i naglasio opredijeljenost i odlučnost Vlade da nastavi provoditi mjere i aktivnosti iz ovog dokumenta.



- Vlada FBiH kontinuirano radi na provođenju kompleksnih reformi koje želimo provesti u svim oblastima - istaknuo je Novalić i dodao da će do kraja mandata nastojati da provede i ostale reformske zakone iz agende. Najavio je i ponovno upućivanje u parlamentarnu procedure zakona koji nisu dobili saglasnost oba doma Parlamenta FBiH.



Novalić je rekao da su pozitivni pomace, kao rezultat do sada donesenih mjera, vidljivi. Najznačajniji od njih su rast BDP-a od 3,2 posto i više od 32 hiljade novouposlenih isključivo u realnom sektoru, jer je zbog moratorija koji je uveden početkom mandata ove vlade zaustavljeno zapošljavanje u javnoj upravi. Dobar pokazatelj je i rast industrijske proizvodnje za 4,5 posto i jačanje finansijske discipline.



- Ovo je prvi put nakon deset godina da imamo ekonomski napredak, koji bi mogao biti znatno veći da nije bilo blokade reformskih zakona - rekao je premijer.



Novalić je goste upoznao s nastojanjima Vlade da stvori pretpostavke za odlučniju borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. U skladu s tim Vlada FBiH će ove godine izdvojiti pet miliona KM za rad specijalnih odjela suda i tužilaštva koji će se isključivo baviti borbom protiv korupcije i organiziranog kriminala.



Kopredsjedavajći Odbora ECFR-a Carl Bildt je istakao podršku u procesu koji Bosnu i Hercegovinu vodi ka članstvu u Europskoj uniji i naglasio da će na ovom putu našoj zemlji pružati svu neophodnu pomoć.







(24sata.info)