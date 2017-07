Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić izjavio je novinarima da su razlozi za odgađanje rasprave o Izvještaju o radu Vijeća ministara BiH za 2016. na sjednici Predstavničkog doma državnog parlamenta potpuno jednostavni, a to je činjenica da tri ministra koja pokrivaju tri izuzetno važna sektora - Mirko Šarović, Dragan Mektić i Ismir Jusko, nisu prisustvovali sjednici Predstavničkog doma.

Denis Zvizdić / 24sata.info

- Na narednu sjednicu ili termin kada to odredi Predstavnički dom, mi ćemo doći u punom sastavu. Istovremeno, na komisijama na kojima nije izglasan pozitivan stav o Izvještaju o radu Vijeća ministara će ovaj put prisustvovati ministri, jer nažalost tamo nije bilo ministara, a većinu u komisijama su činili predstavnici opozicionih stranaka - kazao je Zvizdić.



Govoreći o novoj metodologiji pisanja izvještaja, Zvizdić je rekao da se prvi put ove godine koristi nova metodologija koja unosi zabunu, tako da će biti potpuno spremni za naredni put.



Predsjedavajući Vijeća ministara BiH je između ostalog, ocijenio da je 2016. bila najuspješnija evropska godina Bosne i Hercegovine.



- Unaprijedili smo uvjete u vezi s MAP-om, jer nismo naslijedili ni jednu registriranu lokaciju, a do sada je uknjiženo 27, imamo najbolje ekonomske parametre u zadnjoj dekadi u BiH, značajno smo unaprijedili regionalne odnose, unaprijedili smo vladavinu prava. Svi ti podaci govore u prilog činjenici da, ako kompariramo ovih 25 mjeseci rada ovoga Vijeća ministara s bilo kojim drugim periodom rada bilo kojeg drugog Vijeća ministara, da ovo Vijeće ministara ima daleko bolje rezultate - istaknuo je Zvizdić, dodajući da bi to danas bilo predstavljeno.



Upitan kada će biti održana sjednica Fiskalnog vijeća na kojoj bi trebao biti razmatran okvirni budžet i da li je ugrožen aranžman s MMF-om, odgovorio je da će sjednica biti održana, a da prije toga slijedi rad Savjetodavnog vijeća koje treba da pripremi materijale.



- Dakle, neće biti ugrožen aranžman s MMF-om. Nikome od bilo kog nivoa vlasti koji o tome odlučuje, ne pada na pamet da ulazi u takvu vrstu rizika da ugrozimo jedan vrlo kvalitetan, dogovoren aranžman s MMF-om. Ali čini mi se da je javnost previše fokusirana na određeni broj pitanja, a da se zanemaruju druga - naveo je Zvizdić.



Konkretno, naglasio je on, akcize nisu jedini uvjet da se odobri naredna tranša aranžmana s MMF-om.



- One su jedan od uvjeta i pozivam vas kao medije da istražite i druge uvjete zašto se ne realiziraju, a za koje je MMF u Washingtonu rekao da su jednako važni, pa čak i važniji od akciza - rekao je Zvizdić.



Istaknuo je da će, što se tiče države BiH, odnosno Vijeća ministara, brzo vratiti izmijene i dopune zakona o Agenciji o osiguranju u proceduru, „da kompletiramo set zakona iz bankarskog sistema“.



- Mislim da je otklonjen jedan spin koji se pojavio u javnosti da je riječ o osnivanju nove agencije. Dakle to nije tačno, riječ je o izmjenama i dopunama postojećeg zakona, a kada se steknu uvjeti o kojima sam govorio, onda smo spremni da vratimo i priču, odnosno zakon o akcizama u parlamentarnu proceduru. Do tada očekujemo da i drugi nivoi vlasti završe svoje obaveze - zaključio je Zvizdić.





(FENA)