Predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta BiH Šefik Džaferović, ocijenio je skandaloznim jučerašnji istup predsjednika RS Milorada Dodika i njegove prijetnje da će u BiH nastati pravi politički haos ukoliko Ustavni sud BiH ne donese odluku kojom se kao neustavni proglašavaju praznici 1. mart i 25. novembar. "To je nedopustiv politički pritisak na Ustavni sud BiH" rekao je Džaferović.

Šefik Džaferović

- Ja takav postupak, naravno, osuđujem. Ustavni sud BiH treba da radi u skladu sa Ustavom i u skladu sa svojim pravilima – kazao je Džaferović, inače pravnik i odličan poznavalac ustavnog prava.



Kako smo jučer pisali na našem portalu, Ustavni sud BiH razmatraće na sjednici zakazanoj za danas u Sarajevu zahtjeve poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti Zakona o proglašenju 1. marta Danom nezavisnosti Republike BiH, kao i za ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o proglašenju 25. novembra Danom državnosti Republike BiH.



Tim povodom jučer se oglasio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i zaprijetio da će pravi politički haos nastati tek ako Ustavni sud BiH donese neku drugu odluku, osim da se ukida obilježavanje 1. marta i 25. novembra u BiH.



Dodik je novinarima u Banjaluci izjavio da je riječ o istim stvarima koje su sudije donijele u odluci o ukidanju 9. januara kao Dana Republike Srpske, "čime su rekli da to ugrožava neke druge, a zna se sasvim sigurno da 1. mart nije dan koji Srbi obilježavaju, pa su prema tome i oni ugroženi".



Deveti januar sa jedne, te 1. mart i 25. novembar sa druge strane, ni u kom slučaju, smatra Šefuk Džaferović, ne mogu se stavljati u istu ravan.



- Jasno je svima šta je 9. januar, da je to dan kada je počela diskriminacija, kada je počelo etničko čišćenje svih nesrba sa područja teritorije koju su unilateralno, protivustavno i protiv međunarodnih akata označili neki od srpskih zastupnika u tadašnjoj Skupštini Republike BiH, nakon čega je krenulo etničko čišćenje i nasilje koje je završilo genocidom u Srebrenici nad svima onima koji nisu Srbi. To je i Ustavni sud na kraju krajeva utvrdio svojom odlukom da je taj datum diskriminirajući, da ne može biti praznik za entitet u kojem svi narodi i građani moraju po Ustavu biti ravnopravni – izjavio je Džaferović.



Prvi mart i 25. novembar su državni praznici države BiH koji su, objašnjava predsjedavajući Zastupničkog doma, utemeljeni na zakonima Republike BiH.



- Ti zakoni se po principu kontinuiteta pravnih propisa po Dejtonskom mirovnom sporazumu primjenjuju sve dok Parlamentarna skupština BiH drugačije ne odluči. Parlamentarna skupština do sada nije donijela nikakve druge propise. Prema tome, to su zakoni koji su na snazi. To su praznici koji nikoga ne diskriminiraju i ukoliko neko želi da za sebe kaže da poštuje Dejtonski mirovni sporazum, a gospodin Dodik to stalno tvrdi, onda mora znati da je jedan od elemenata poštivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i poštivanje kontinuiteta propisa Republike BiH. Nije se moguće pozivati na pravo na entitet RS, a zanemarivati jedan drugi veoma važan princip, a to je kontinuitet propisa Republike BiH – izjavio je Džaferović, prenosi Faktor.



Svi politički akteri u BiH bi se, smatra naš sagovornik, trebali suzdržati od teške retorike, prijetnji i pokušaja bilo kakve destabilizacije.



- Svakome onam ko se bude upustio u to će se, na kraju krajeva, to obiti o glavu. BiH će opstati, ona će nastaviti svoje postojanje, a samo će oni koji budu pravili destabilizaciju na kraju biti ti koji će biti pogođeni tom aktivnošću koju provode. To je pokazala i aktivnost u vezi s referendumom o odluci Ustavnog suda u vezi s 9. januarom. BiH je ostala stabilna, BiH će nastaviti dalje da ide svojim putem stabilnosti, a gospodin Dodik je završio pod sankcijama. Neka iz toga izvuku pouke – zaključio je Džaferović.



Istim povodom jučer se oglasio i premijer Vlade BiH, Denis Zvizdić.



“BiH nije nastala u Dejtonu i to je moja poruka onima koji na takav način govore o državnosti BiH", rekao je Zvidzić, napominjući da državnost BiH postoji 1000 godina, a da su entiteti nastali u Dejtonu.







