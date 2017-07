Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će odluka Ustavnog suda BiH da odbije kao neosnovane apelacije poslanika iz RS o 1. martu i 25. novembru produbiti već postojeći politički haos u BiH, te poručio da taj sud treba delegitimisati povlačenjem iz njegovog rada dvojice srpskih sudija.

Arhiv / 24sata.info

"To nikada neće biti naši praznici. Ni minimalno povjerenje u Ustavni sud BiH više ne postoji. To je politička odluka motivisana isključivo donošenjem loših odluka za srpski narod. Argumentacija koju su upotrijebili u vezi sa našim praznikom (9. januar) sada ne važi u gotovo identičnoj situaciji kada oni imaju 1. mart koji vrijeđa Srbe", rekao je Dodik novinarima u Zvorniku.



Dodik je ocijenio da u RS nema niko ko će to prihvatiti. "Treba prestati bilo šta očekivati od tog suda, treba povući dvojicu srpskih sudija i učiniti to mjesto nelegitimnim, što treba raditi u narednom periodu", istakao je predsjednik RS.



Na pitanje hoće li za tu inicijativu imati podršku drugih partija, van vladajuće koalicije, Dodik je istakao da je ovdje riječ o interesima RS i srpskog naroda i da "sve partije imaju pravo da se motivišu svojim razlozima za i protiv".



Dodik je podsjetio da su u Ustavnom sudu BiH dominantna dva Bošnjaka i tri stranca.



"Mi se nalazimo u jednoj zarobljeničkoj, da ne kažem poziciji okupacije od suda koji je motivisan, ne ustavom ili zakonom, već isključivo političkim motivima muslimana u BiH", naglasio je Dodik.



On je poručio da će RS nastaviti da obilježava 9. januar i da ne obilježava 1. mart, te da se "grdno vara" neko ako se sada ponaša slavodobitno.

(SRNA)