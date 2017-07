Ambasadorica SAD u BiH Maureen Cormack organizirala je u prostorijama Američke Ambasade u Sarajevu svečani prijem povodom Dana nezavisnosti SAD na kojem su prisustvovali brojni zvaničnici iz BiH, ali i svijeta.

Ambasadorica se obratila prisutnima naglasivši da političari u BiH svakodnevno trebaju puno raditi kako bi doprinijeli jačanju slobode u BiH.



Govor ambasadoorice Cormack prenosimo u cjelosti.



- Predsjedavajući Predsjedništva BiH, gospodine Ivaniću, članovi Predsjedništva BiH, gospodine Čoviću i gospodine Izetbegoviću, ministri, kolege i kolegice diplomati, uvaženi gosti, dobro veče svima i dobrodošli u Američku ambasadu u Sarajevu na proslavu 241. godišnjice Deklaracije o nezavisnosti SAD!



Ove godine testiramo novi pristup obilježavanju ovog dana i impresionirana sam kada vidim koliko vas je pokazalo da razumije šta je duh ovog događaja- hvala vam za to!



Veliko hvala učenicima Gimnazije Obala na predivnim izvedbama himni BiH i SAD. Hvala i bendu Pro Rocks koji će nas zabavljati večeras - jedva čekam da čujem kako izvode svoj američki repertoar!



I na kraju, iako to nije najmanje važno, hvala sponzorima za njihovu finansijsku podršku i z amnoge donacije koje smo dobili z aovu sjajnu zabavu.



Dame i gospodo, u BiH sam već dvije i po godine i kao što znate, ovdje postoje brojni izazovi. Tako smo ove godine - uloživši puno napora i svjesni toga da je još puno toga pred nama - odlučili da organizujemo dobru zabavu u duhu dobrih, starih vremena.



Zato smo priredili vašar u američkom, country stilu, sa svim onim što je potrebno za sticanje izvornog američkog iskustva.



U Americi je vašar magično mjesto na kom se okupljaju ljudi iz svih sfera života da bi uživali u izložbama, igrama, muzici, takmičenjima i američkim zanatima.



Historijski gledano, "country fair" je bio mjesto gdje su se mladi okupljali jednom godišnje da bi pokazali šta su tokom godine naučili o poljoprivredi - koliko su postali vješti u uzogju stoke, kuhanju i raznim zanatima.



Prvi seoski vašar koji se pominje u američkoj historiji održan je u New Yorku, tada poznatom po imenu Novi Amsterdam 1641. godine.



Puno smo napredovali od tada - samo u 2017. širom Amerike organizovano je preko 313 ovakvih događaja koje je posjetilo preko 50 miliona ljudi!



Zato vam danas izražavamo zahvalnost što ste nam pomogli da proslavimo 4. juli u duhu našeg "country faira". Jedan poznati američki komičar rekao je "... Moramo voljeti naciju koja svoju nezavisnost slavi svakog 4. jula, ne na vojnim paradama sa oružjem, tenkovima, pred Bijelom kućom, koji pokazuju svoju snagu i mišiće, nego na porodičnim izletima na kojima djeca bacaju frizbi..."



Zato vas večeras pozivamo da učestvujete u našem velikom porodičnom pikniku na kojem zaista možete bacati frizbi, igrati američki fudbal i druge zabavne igre u našoj bašti, pogledati impresivnu izložbu oldtimera iza mene, ili se slikati u našoj "porodičnoj galeriji portreta" koja se nalazi uz zgradu ambasade - i možete raditi još dosta toga.



Značaj ove vrste događaja je da okuplja ljude iz svih sfera života sasvim odbacujući podjele koje prečestopostoje u društvu. Od hrabrih mladih ljudi do penzionera, od lidera u vlasti do opozicije, od poduzetnika do akademika, od novinara do muzičara.



Svi vi koji ste ovdje večeras imate nešto zajedničko : Budućnost Bosne i Hercegovine.



Nadam se da ćete u godini koja je pred nama imati na umu riječi bivšeg američkog predsjednika Dwighta D. Eisenhowera koji je kazao : "Sloboda živi u srcima, djelima, duhu ljudi. Zato se mora svakodnevno zasluživati i osvježavati - u suprotnom će, kao cvijet otrgnut od korijena uvenuti i umrijeti."



Nadam se da ćete svi u narednoj godini svakodnevno puno raditi da doprinesete slobodi i napretku u BiH. Večeras je zabava! Sretan Dan nezavisnosti - zaključila je ambasadorica Cormack tokom svečanosti organizirane povodom Dana nezavisnosti SAD.

