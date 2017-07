Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izrazila je u četvrtak zadovoljstvo bilateralnim razgovorom s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, s kojim se susrela u Varšavi na rubu summita Inicijative triju mora te, uz ostalo, razgovarala i o euroatlantskim integracijama BiH.

Foto: 24sata.info

Naglasila je kako je tijekom razgovora nije bilo riječi o ustroju BiH, nego kako joj pomoći u euroatlantskim integracijama.



"O ustroju BiH nismo razgovarali, nego općenito o potrebi da se država politički i u svakom drugom pogledu emancipira. Moj je naglasak naravno bio na jednakopravnosti i konstitutivnosti hrvatskog naroda", rekla je hrvatska predsjednica.



Istaknula je kako se osvrnula i na britansko-njemačku inicijativu za BiH, koja naglasak stavlja na ekonomske i socijalne reforme.



"Gospodarske i socijalne mjere nisu ni izdaleka dovoljne i ne možemo se zavaravati da će se time riješiti stanje u BiH. Potrebne su političke reforme i političke promjene. Ukazala sam i na činjenicu da je uključenost SAD-a i dosad bila ključna za rješavanja problema u toj državi i u cijeloj jugoistočnoj Europi te sam ga zamolila da Amerikanci i dalje ostanu uključeni", rekla je Grabar-Kitarović.



Dodala je da je razgovarala i s njegovim suradnicima i dogovorila nove i detaljnije susrete jer je nemoguće u jednom bilateralnom razgovoru objasniti sve. Upravo zato američkoj strani je predan popis tema, "briefing book", tako da se ono što se nije stiglo raspraviti na sastanku, može naknadno proučiti. Najavila je da će vjerojatno već ove jeseni imati susret s nekim od Trumpovih suradnika kako bi pobliže razgovarala o tim temama.



Bilateralni susret s Trumpom ocijenila je jako dobrim.



"Predsjednik Trump je pokazao veliki interes za teme o kojima smo razgovarali. Bitno mi je privući interes američke administracije za prostor jugoistočne Europe", izjavila je Grabar-Kitarović.



Istaknula je da se najviše razgovaralo o bilateralnim odnosima između Hrvatske i SAD-a, o mogućnostima poslovanja, potrebi potpisivanja sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te o stanju na jugoistoku Europe, prenosi Hina.



Na upit da komentira vijest da je Trump prihvatio poziv da posjeti Sloveniju, Grabar-Kitarović je rekla da ga je ona također pozvala da posjeti Hrvatsku i da je on to prihvatio.



"Ja sam isto tako pozvala predsjednika Trumpa da posjeti Hrvatsku, on je isto tako rekao još i prošli put da prihvaća. Međutim moramo biti realni kada riječ o njegovu rasporedu, vidjet ćemo možda se to i ostvari, možda posjeti obje države istodobno", rekla je.



Hrvatska predsjednica Grabar-Kitarović je zajedno s poljskim predsjednikom Andrzejem Dudom bila domaćin summita Inicijative triju mora, a počasni gost je bio američki predsjednik Donald Trump.



I Grabar-Kitarović i Duda izrazili su zadovoljstvo uspješnim ishodom summita i objavili da će se sljedeći summit održati sljedeće godine u Bukureštu. Inicijativa triju mora zajednički je hrvatsko-poljski projekt pokrenut u ljeto 2016. na sastanku u Dubrovniku u cilju jačanja trgovinske, infrastrukturne, energetske i političke suradnje na prostoru između Jadranskog, Baltičkog i Crnog mora.



Inicijativa je zamišljena kao neformalna platforma za osiguranje političke potpore i djelovanja na konkretnim projektima, a okuplja 12 zemalja - Hrvatsku, Poljsku, Mađarsku, Češku, Slovačku, Rumunjsku, Bugarsku, Litvu, Latviju, Estoniju, Sloveniju i Austriju. Inicijativu snažno podržavaju Sjedinjene Američke Države i Kina.







(FENA)