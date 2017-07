Građanski savez (GS) smatra da je odluka Ustavnog suda BiH da stavi van snage dijelove Izbornog zakona nepromišljena i dokaz nekonzistentnosti te institucije u primjeni pravnih standarada.

Foto: 24sata.info

Naime, Sud je već odlučio da ne želi da se miješa u provođenje sopstvene odluke o neustavnosti izbora predsjednika i dva potpredsjednika FBiH pravdajući to važnošću i obimom ovog pitanja. Razočarajuće je da isti standardi nisu primjenjeni i na ovom slučaju koji je neuporedivo važniji i ima veće implikacije. Međutim, smatramo da je i pored ove odluke moguće održati izbore 2018. kao i izvršiti popunjavanje Doma naroda.



Ustavni sud je u ovoj kontroverznoj odluci samo djelomično usvojio apelaciju Bože Ljubića i time proglasio ustavnim članove 10.15 i 10.16 Izbornog zakona BiH. Time je Ustavni sud BiH nedvojbeno potvrdio da je implementacija izbornih rezultata moguća, odnosno potvrdio je da je to odgovornost i obaveza Centralne izborne komisije koja je jedina odgovorna da izvrši popunjavanje Doma naroda FBiH iz deset kantona. Dakle, Općih izbora 2018. godine će biti, bez obzira na neusvajanje HDZ-ovog prijedloga izmjena Izbornog zakona BiH, biće popunjen Dom naroda FBiH, jer se o tome mora da se stara Centralna izborna komisija (CIK).



CIK ima sve instrumente da osigura da se Dom naroda popuni, a ukoliko oni odbiju da to urade, što je bio slučaj 2011., onda postoji odluka OHR koja može poslužiti kao osnov za spriječavanje rušilačkog plana HDZ-a i njegovih satelita. Međutim, bez obzira kako na to da li će CIK djelovati prema postojećem zakonu ili će se ponašati kao instrument u rukama HDZ i njegovih satelita koji planiraju udar na ustavni poredak zemlje, Ustavni sud neće moći izbjeći da preuzme dio odgovornosti za posljedice odluke koju je donio jučer.



S obzirom na to da je Europska konvencija o ljudskim pravima iznad domaćeg zakonodavstva, i imajući u vidu presudu u slučaju Sejdić-Finci i slučaju Pilav, logično rješenje za eventualni problem u popunjavanju Doma naroda bi bilo da u slučaju da u pojedinim kantonima nema građana iz tražene nacionalnosti popunjavanje vrši istovjetno kao za Gradsko vijeće Sarajevo. Odnosno da u Dom naroda FBiH bude imenovana osoba tražene nacionalnosti, koja nije ušla u određenu skupštinu kantona, ali ima najveći broj glasova od svih kandidata tražene nacionalnosti.



Mi u GS-u pozivamo predstavnike SAD, ključne zemlje članice EU, Tursku i Rusiju da ozbiljno shvate planove za mostarizaciju cijele zemlje koji najavljuju predstavnici HDZ, uz podršku Republike Hrvatske. Pokušaj da se izvrši izmjena suštine Dejtonskog mirovnog sporazuma putem insitucionalne blokade može dovesti u pitanje mir u cijeloj regiji, saopćeno je iz Građanskog saveza.

(24sata.info)