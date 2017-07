Zamjenica predsjednika HDZ-a BiH i zamjenica predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto posebno ističe značaj jučerašnje odluke Ustavnog suda BiH o stavljanju izvan snage odredbi Izbornog zakona BiH i obrazloženja u kojem se navodi da županije nisu izborne jedinice za izbor izaslanika u Dom naroda Parlamenta FBiH, već da su to narodi.

-Mi moramo tražiti rješenja u Izbornom zakonu na tom principu, a upravo na njemu se temelje prijedlozi Kluba Hrvata u Domu naroda. Vjerujem i nadam se da će i drugi politički predstavnici biti odgovorni i tražiti rješenja onako kako nam je to kazao Ustavni sud – izjavila je Krišto za Fenu.



Kada je u pitanju mogućnost održavanja općih izbora iduće godine, ona ističe da bi ih možda i bilo moguće raspisati i održati, ali ne i implementirati njihove rezultate.



-Nužna je i neophodna promjena Izbornog zakona. Mi smo i kroz postojeće prijedloge otvoreni za razgovore kako bi se došlo do rješenja. Ona moraju biti takva da jedan narod ne bira drugom političke predstavnike, odnosno da narod daje legitimitet svojim političkim predstavnicima – ističe Krišto.



Odluka Ustavnog suda BiH po kojoj predložene izmjene Izbornog zakona BiH ne zadiru u vitalni interes bošnjačkog naroda za Krišto je očekivana, jer su hrvatski izaslanici prilikom izrade i predlaganja tog zakona, kako kaže, vodili računa da on bude sukladan Ustavu BiH te da nikoga ne diskriminira.



-Kao odgovorni politički predstavnici vodili smo računa o tomu da tragamo za rješenjima koja su dobra za sve narode i građane, a da implementiramo odluku onako kako je to kazao Ustavni sud – naglašava Krišto.



