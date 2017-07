Mi nismo zemlja koja ugrožava pravo mišljenja i okupljanja - rekao je danas predsjednik RS-a Milorad Dodik povodom odluke banjalučke policije da za 11. juli, na dan komemoracije žrtvama genocida u Srebrenici, odobri skup podrške haškom optuženiku Ratku Mladiću, u Banjoj Luci.

Milorad Dodik / 24sata.info

Miting podrške Mladiću prijavio je policiji Srđan Vukojević, koji za sebe tvrdi da je predstavnik “Srpskog sabora Zavetnici” za Banju Luku, a Dodik je naveo da je to pravo ljudi koji to organizuju te da će on tog dana biti u Banjoj Luci, a vidjet će hoće li prisustvovati skupu.



Kazao je da je u BiH mnogo ljudi koji oplakuju svoje mrtve, mnogo je naroda i nacija koje imaju svoje dane stradanja.



- Mi to poštujemo i niko ne ometa skup u Srebrenici - dodao je Dodik i istakao da će 11.jula u Srebrenici pripadnici policije RS-a osigurati skup, stabilan javni red i mir, da bi ljudi koji žele na taj dan da daju pomen stradalima mogli to da učine.



Upitan da prokometariše odluku Vijeća ministara BiH da se 11.juli proglasi Danom žalosti u BiH, Dodik je ustvrdio da je „Vijeće ministara već smijenjeno, samo treba da to bude i objavljeno".



(FENA)