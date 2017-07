Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović smatra da je djelovanje opozicije u posljednje vrijeme, uključujući i interpelaciju grupe poslanika u Narodnoj skupštini Srpske, u funkciji skretanja pažnje sa opšteg haosa i rasula u redovima opozicije.

Željka Cvijanović / 24sata.info

"Nemam poseban komentar na tu interpelaciju. Svako ko se ponaša u skladu sa propisima ili koristi mogućnosti koje su mu na raspolaganju može to da radi. Ali, kao što oni koriste svoje mogućnosti interpelacijom, tako i Vlada ima svoju mogućnost i potrebu da u skladu sa propisima da odgovarajuće odgovore", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Istočnom Sarajevu.



Ona je rekla da i vladajuća koalicija jedva čeka da se povede diskusija o mnogim temama koje opozicija nameće.



"Mislim da je to posljednjih mjeseci u funkciji skretanja pažnje sa opšteg haosa i rasula u redovima opozicije, tako da je njima svaka tema dobrodošla. Sa aspekta Vlade, nema teme o kojoj ne treba raspravljati, ali moram reći da sa aspekta Vlade i vlasti, mi biramo i vrijeme i način kako da se odnosimo prema nekoj temi, a pogotovo prema onima koji su aktivirali određene teme", zaključila je premijer Srpske.



Grupa poslanika opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske podnijela je danas prvu interpelaciju u istoriji parlamentarizma u Srpskoj u kojoj se traži skupštinska rasprava o 22 pitanja u vezi sa ekonomskom politikom Vlade Srpske.



Poslanik PDP-a Perica Bundalo, koji je sa poslanicima SDS-a Nedeljkom Glamočakom i NDP-a Zorkom Andrić, predao danas interpelaciju predsjedniku Narodne skupštine, rekao je novinarima da je, prema Poslovniku parlamenta i nakon podnošenja interpelacije, Vlada dužna da u roku od 60 dana odgovori na postavljena pitanja.



On je najavio da će se naredne četiri interpelacije baviti situacijom u javnim preduzećima, kriminalom, korupcijom i aferama, penzionim i zdravstvenim sistemom i demografskom katastrofom Srpske.



(SRNA)