Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović je izjavio novinarima da BiH i Republika Hrvatska nisu ratificirale u svojim parlamentima sporazum o granici, a pitanje izgradnje Pelješkog mosta je zapravo pitanje svih pitanja za budućnost pristupa BiH otvorenom moru, prenosi dnevnik.ba



Po njegovim riječima, ni jedna od strana ne smije nikoga sprečavati kada je u pitanju pristup otvorenom moru, po pomorskom pravu.



„Prema tome, očigledno je da je, bar što se tiče BiH, bilo mnogo skrivenih radnji i aktivnosti, ili radnji od nekompetentnih ljudi. Jer, pitanje izgradnje Pelješkog mosta nije samo pitanje struke, nego je pitanje i politike“, smatra Mehmedović.



On ističe da se ne smije dozvoliti izgradnja Pelješkog mosta koji će sprečavati BiH da bude i dalje pomorska zemlja, bar kada je u pitanju pristup otvorenom moru.



– Svi oni koji su vodili aktivnosti očigledno je da su pokušavali da za račun Hrvatske naprave neki sporazum. Zbog toga smo tražili da vidimo ko je uime BiH i kada pregovarao po pitanju izgradnje Pelješkog mosta – kazao je Mehmedović.



Zastupnik Damir Bećirović je izjavio novinarima da ni jedan parlament nije dobio potpunu informaciju sa dokumentacijom koja se tiče Pelješkog mosta.



– Postoje određene naznake da je, dok je bio ministar, Božo Ljubić potpisivao određene odluke koje se tiču Pelješkog mosta, a da nije imao uopće mandat Vijeća ministara, tako da je upitno sve ovo što se događa i sve ovo što dolazi sada iz nadležnog ministarstva, jer nikada nije došla prava informacija – ustvrdio je Bećirović.



S druge strane, napomenuo je on, nije utvrđena granica na moru između BiH i Hrvatske i nije utvrđen koridor za izlaz na more Bosne i Hercegovine.



– To je dovoljno pitanja o kojima bi trebalo raspravljati, napokon, i na ovoj sjednici koju očekujemo između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske. Vjerojatno će se desiti opet da će se raspravljati o nekim pitanjima koja nisu toliko bitna ni za jednu ni za drugu državu, a ostavit će da mi vodimo rasprave po parlamentima – kazao je Bećirović.



