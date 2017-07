Stanje ukupnog duga Republike Srpske (RS) na kraju prošle godine iznosilo je pet milijardi i 439,98 miliona KM ili 57,09 posto BDP-a, podaci su entitetske vlade.

Arhiv / 24sata.info

-Imajući u vidu nestabilnost privrednih kretanja u prethodnom periodu, kao i procijenjene makroekonomske pokazatelje do 2020. godine, a u cilju održavanja prihvatljivog kapaciteta otplate duga, te smanjenja duga u odnosu na BDP, potrebno je izvršiti prioritizaciju projekata koji bi bili finansirani kreditnim aranžmanima u narednom periodu, kako bi se podržali samo oni projekati, koji bi doprinijeli ubrzavanju privrednog rasta RS-a ili dodatnom zapošljavanju, stoji u informaciji.



Treba odustati, kako se dodaje, od projekata koji nisu dovoljno profitabilni, a nose visoke troškove ili rizike, te nastaviti s jačanjem fiskalne stabilnosti u smislu smanjenja tekuće i ukupne potrošnje, a odluke o zaduživanju donositi uvažavajući smijernice utvrđene Strategijom upravljanja dugom RS-a.



Vanjski dug na ktaju 2016. bio je tri milijarde i 167,97 miliona KM, od čega zaduženje RS-a (budžeta) iznosilo milijardu i 988,22 miliona KM, dug jedinica lokalne samouprave 86,64 miliona KM, javnih preduzeća i Investiciono-razvojne banke (IRB) milijardu i 93,11 miliona KM, dok je unutrašnji dug bio dvije milijarde i 272 milion KM.



Samo u 2016. godini, po osnovu zaduženja RS-a i njenog indirektnog zaduženja, stvorene su obaveze u ukupnom iznosu od 727,01 milion KM, i to po osnovu vanjskog zaduženja 357,30 miliona KM4 (iznos od 305,86 miliona KM po osnovu povlačenja kreditnih sredstava namijenjenih za investicione projekte, te 51,44 miliona KM po osnovu povlačenja kreditnih sredstava namijenjenih za finansiranje budžetske potrošnje).



Unutrašnje zaduženje lani je bilo 369,71 milion KM (88 miliona KM putem kratkoročnog zaduženja - neto princip, te 281,71 milion KM putem dugoročnog zaduženja).



Podaci entitetske vlade pokazuju da je 2016. izvršeno deset emisija trezorskih zapisa u nominalnoj vrijednosti od 185,13 miliona KM, od čega je pet emisija ukupne nominalne vrijednosti 97,13 miliona KM imalo dospijeće u toj godini, a pet emisija ukupne nominalne vrijednosti 88 miliona KM dospijevaju u ovoj godini.



Buudući da je Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS-a dobio status korisnika prihoda budžeta RS-a, dug Fonda iz 2015. godine, u ukupnom iznosu od 145,49 miliona KM, od početka 2016. postao je dug RS-a (budžeta).



-Konsolidirani „stari dug“ RS-a (dug nastao do 2.aprila 1992. godine) i odobren ''novi dug'' (dug nastao poslije 14.decembra 1995. godine) s 31.decembrom 2016. ukupno iznosi je sedam milijardi i 95,96 miliona KM.



Ukupno konsolidirane stare obaveze i povučena sredstva po novom dugu iznose četiri milijarde 870,74 miliona KM, otkazana su sredstva u iznosu od milijardu i 468,66 miliona KM, otplaćeno je milijardu i 618,64 miliona KM, te stanje ukupnog vanjskog duga RS-a na dan 31.decembra 2016. iznosi tri milijarde i 167,97 miliona KM, dok stanje javnog vanjskog duga iznosi dvije milijarde i 74,86 miliona KM (tj. 65,50 posto ukupnog vanjskog duga), navodi se u Vladinoj informaciji upućenoj na razmatranje entitetskom parlamentu.



S aspekta kreditora, u strukturi stanja ukupnog vanjskog duga RS-a najveće su obaveze prema Svjetskoj banci (WB IDA, WB IBRD) u iznosu od milijardu i 13,22 miliona KM, Evropskoj investicionoj banci (EIB) u iznosu od 906,46 miliona KM, Međunarodnom monetarnom fondu (IMF) u iznosu od 375,75 miliona KM, Pariškom klubu povjerilaca RS duguje 242,39 miliona KM, Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) 122,15 miliona KM, te prema ostalim kreditorima (Londonski klub, Republika Koreja, Evropska komisija, Republika Austrija, Republika Poljska, Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede (IFAD), Republika Srbija, Kreditni zavod za obnovu Frankfurt na Majni (KfW), Vlada Japana, Kraljevina Španija, OPEC fond) duguje se iznos od 507,99 miliona KM.

(FENA)