Predsjednik PDP-a Branislav Borenović smatra da najavljeni skup podrške generalu Ratku Mladiću, koji u Banjaluci u utorak, 11. jula, organizuje Srpski sabor "Zavetnici" - Republika Srpska, ne treba da bude politički zloupotrijebljen ni sa jedne strane.

Branislav Borenović

On je naveo da je najvažnije da pripadnici MUP-a Republike Srpske obezbijede skup i da to okupljanje prođe u najboljem redu.



"Svako ima pravo da organizuje događaj na način kako je to propisao zakon o okupljanju građana", rekao je Borenović na današnjoj konferenciji za novinare u Banjaluci i dodao da PDP nije pozvan na ovaj skup kao ni na bilo koji drugi događaj 11. jula.



Borenović je rekao da se PDP ozbiljno priprema za naredne izbore i sljedeći period, jer su potrebni odgovorni, stručni, dobri i kvalitetni ljudi koji će uz dobar program obnoviti Republiku Srpsku.



"PDP priprema program za sljedeći period, posebno za naredne izbore. Uz ljude koji će taj program sprovoditi pokazujemo punu ozbiljnost za situaciju u kojoj se danas nalazi Republika Srpska i BiH", dodao je Borenović.



On je podsjetio da je prije nekoliko dana podnesena prva od pet interpelacija koja je u vezi sa ekonomskom politikom i radom Vlade Republike Srpske.



"Druga interpelacija biće u vezi sa radom javnih preduzeća i javne uprave, treća u vezi sa stanjem u zdravstvenom sistemu Srpske, četvrta o borbi protiv korupcije i kriminala, a peta o demografskim kretanjima u Republici Srpskoj", naglasio je Borenović.



On je na konferenciji za novinare predstavio novog direktora Političke akademije PDP-a Milka Grmušu, koji će biti novi član Glavnog odbora ove stranke.



Grmuša je rekao da je PDP pokazao spremnost da okupi mlade ljude koji drugačije razmišljaju i da pokuša dati šansu za neke nove ideje i političke principe da se afirmišu za Republiku Srpsku za duži niz godina.



On smatra važnim da se što više mladih ljudi uključi u političke procese u Republici Srpskoj.





(SRNA)