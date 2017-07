Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas na Јahorini da Srpska nije prezadužena i da postojeći dug ne ugrožava njeno funkcionisanje.

Milorad Dodik / 24sata.info

Dodik je rekao da zaduženje Republike Srpske od 56 odsto Bruto domaćeg proizvoda, koje Srpska i smanjuje, govori o tome da je značajno ispod Srbije koja ima zaduženost od oko 70 odsto BDP-a, Hrvatska više od 100 odsto, Amerika 150 odsto.



Predsjednik Srpske je novinarima rekao da zaduženost ne ugrožava likvidnost Srpske, iako ima teškoća, te naveo da je Amerika, iako najveća zemlja, i najzaduženija.



"Prosječna kamatna stopa naše zaduženosti je oko 4,7 odsto, što je visoko i mi pokušavamo da to smanjimo, da dobijemo neki grejs period", rekao je Dodik.



Prema njegovim riječima, Srpska kredite nije uzimala za potrošnju, nego za investicione objekte.



"Naravno da smo uzeli kredit od 500 miliona da izgradimo auto-put Doboj - Banjaluka", rekao je Dodik i dodao da će krediti i dalje biti uzimani za infrastrukturne objekte.



On je potvrdio da je u posljednjih sedam ili osam godina došlo do povećanja zaduženosti, između ostalog, i zbog ovog kredita, ali to zaduženje treba da djelimično bude vraćeno od putarine, djelimično od povećanih akciza na naftu i naftne derivate.



"To je sada onemogućeno, ali vjerujem da će se uspostaviti", objasnio je Dodik.



Konstatujući da se ne radi o neproduktivnom zaduživanju, Dodik je rekao da bi bilo dobro da je neko prije 30 godina uzeo kredit i napravio auto-put Doboj-Banjaluka, jer bi on do sada bio isplaćen.



"Tačno je i da smo uzeli 89 miliona evra iz Evropske banke za rekonstrukciju Kliničkog centra u Banjaluci i da smo se zadužili i za bolnicu u Bijeljini", dodao je Dodik.



Negirajući navode opozicije da je Republika Srpska prezadužena, Dodik je rekao da treba uzeti u obzir i ocjene Svjetske banke i drugih institucija da Srpska nije prezadužena.



Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas na Јahorini da budućnost Olimpijskog centra "Јahorina" nije u prodaji.



"Moguće je, i mislim da je potrebno, da se hoteli u državnom vlasništvu prodaju, a da se sva infrastruktura zadrži u javnoj funkciji", rekao je Dodik novinarima, podsjećajući da je takvo rješenje primijenjeno i u nekim drugim velikim i uspješnim skijaškim centrima.



Dodik je na Јahorini, takođe istakao da će poslanici SNSD u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH podržati smjenu Savjeta ministara BiH.



"Ovaj saziv ne može dočekati kraj mandata", rekao je Dodik novinarima i izrazio uvjerenje da će Savjet ministara BiH uskoro biti razriješen.



Predsjednik Srpske Dodik izjavio je da je glasanjem u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH za davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o statusu funckonisanju Međunarodne komisije za nestala lica u BiH Savez za promjene pokazao svoje kontinuirano antirepubličko djelovanje.



Dodik je naglasio da će u srijedu, 12. jula, u Mostaru razgovarati sa predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem.



Povećanjem PDV-a sa 17 na 20 odsto bili bi pokriveni tekući deficiti



Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas na Јahorini da bi povećanjem PDV-a sa 17 na 20 odsto bili pokriveni tekući deficiti i obezbijeđen novac za investiranje, a BiH bi i dalje imala najnižu stopu u regionu.



"Stopa PDV-a od 17 odsto najniža je u regionu. Povećanje od jedan odsto donijelo bi Republici Srpskoj povećanje prihoda za 100 miliona KM, a naš tekući deficit se kreće oko 150 miliona na godišnjem nivou", istakao je Dodik.



Prema njegovim riječima, ozbiljne zemlje pred turističku sezonu povećavaju infrastrukturne takse, dok BiH ne uspijeva da poveća ni akcize na naftu i naftne derivate.



"Više od 40 odsto potrošnje nafte i naftnih derivata ostvaruje se eksterno – to su ljudi koji putuju kroz Republiku Srpsku i oni koji dolaze u Srpsku samo da tankuju, jer je niža cijena", naveo je Dodik u izjavi medijima.



On je objasnio da bi sa povećanim akcizama, kako je bilo predviđeno, BiH i dalje imala najniže cijene goriva u okruženju.



"Ali, to za sada ne ide i naprosto je pitanje ozbiljnih politika", konstatovao je Dodik.



Predsjednik Srpske je podsjetio da su on i Vlada Srpske bili protiv agende Međunarodnog monetarnog fonda koja je bila nametana, sve dok nisu promijenjene određene odredbe i ispoštovane nadležnosti.



Navodeći da je Srpska u potpunosti ispunila svoj dio obaveza, Dodik je istakao da su oni koji su stajali iza toga, a to je nivo BiH, prvi opstruisali ovu priču.



On je zaključio da se i kroz ovo pokazuje da Srbi i Republika Srpska nemaju nikakve koristi od BiH.



(SRNA)