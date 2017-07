U opširnom intervjuu za bh. izdanje Večernjeg lista predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je kako će zastupnici SNSD-a u Parlamentu BiH glasati za smjenu Vijeća ministara BiH, iako ta stranka nema namjeru ulaziti u vlast na državnoj razini.

Milorad Dodik / 24sata.info

Da prvi put javno kažem, SNSD će glasati za smjenu. Problem je SNSD-a što ne želi ući u Vijeće ministara. Ni taj novi, ali ćemo glasovati da se ovaj saziv skine - kazao je Dodik.



Komentirajući političku i ekonomsku situaciju u BiH, Dodik je kazao kako u Republici Srpskoj ne postoji kriza, a ocjene pojedinih političara da će taj entitet bankrotirati, odlučno je odbacio.



- To nije istina. To su isto govorili prije pet godina, a prije sedam su tvrdili da nećemo isplatiti mirovine. To radimo sedam godina i najavljujemo povećanje. Čak i u uvjetima nerealiziranja MMF-ova projekta, mi imamo stabilizaciju proračuna. Nemamo prosvjede i osnovne funkcije proračuna se izvršavaju. Imamo povećanje od 2,9 društvenog proizvoda u RS-u, prosječna plaća je 430 eura, što je za 60 eura više nego u Bugarskoj, koja je članica EU - istaknuo je predsjednik Republike Srpske.



Kada su u pitanju izbori 2018. godine, Dodik je više nego optimističan.



- Na idućim izborima SDS će se 'svaliti' na 10 posto, a ja vjerujem da će to biti i jednoznamenkast postotak. A SNSD će dogurati iznad 50 posto - najavio je.



Na pitanje koga vidi za partnera među Bošnjacima, Dodik je odgovorio:



- Vidjet ćemo. Onaj tko tamo bude najslabiji. Pa na identičan je način i on (Bakir Izetbegović) izabrao SDS misleći da može 'mlatarati' s njima u vlasti.



Komentirajući hrvatsko-bošnjačke odnose u BiH, Dodik je poručio hrvatskim političarima kako u njemu imaju saveznika kada je u pitanju borba za ravnopravnost.



- Izbor je između majorizacije i nestanka ili ćete osigurati svoj status koji imaju Bošnjaci u FBiH. Nisam ja donio Washingtonski sporazum. Vaši su ljudi to potpisali. Ali, ako to želite promijeniti, u nama imate saveznike u zahtjevu koji se odnosi na legitimno pravo da birate vlastite predstavnike. Naravno, i da imate svoju televiziju. Ne mogu vjerovati da sada to nemate - kazao je Dodik.



Po njegovim riječima, ta podrška ne ide na štetu Bošnjaka.



- U realnim stvarima se trebamo podržavati, kao što mi ovdje nastojimo pomoći ostvarenje prava bh. Hrvata. Naša potpora nije iz bilo kakvih kalkulacija, nego to radimo jer i za sebe želimo ono što Hrvati traže. I to nije na štetu Bošnjaka. Ni u kojem slučaju, nego je riječ o pokušaju da se Bošnjake natjera da odustanu od majorizacije i svojatanja BiH. BiH nije samo njihova i ne mogu nikoga majorizirati. Nas sigurno neće - odlučan je Dodik.



Prokomentirao je i stanje u Obavještajno-sigurnosnoj agenciji (OSA) BiH koja je, po Dodikovim riječima, pod kontrolom SDA.



- (Šef OSA-e Osman Mehmedagić) Osmica nazove zastupnike, čak i pojedine Srbe, i onda kreiraju zaključke. Osmica je izravan izdanak rigidne strukture SDA. Glavni likovi koji ne odgovaraju toj politici su Čović i Dodik. Iako to znaju, pojedini Hrvati i Srbi se blagonaklono ponašaju prema tome, navodno politički neutralno. Već nekoliko mjeseci znamo za nezakonita ponašanja. Prije pola godine izdan je nalog za prisluškivanje državnog vrha Srbije. Mislite li da to ne čine ni u slučaju Hrvatske? Ja vjerujem da se to događa - smatra Dodik.



Dodao je kako OSA nastoji "uništiti srpski i hrvatski identitet" te da je kao takvu smatra "neprijateljskom službom".



(FENA)