Povećanje stope PDV-a, koje je jučer predložio predsjednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik, direktno bi uticalo na rast cijena i svakoj porodici iz novčanika, uz postojeće nesnosne troškove, mjesečno otelo još 50 maraka - upozoreno je danas iz Partije demokratskog progresa (PDP).

-Dodik lažima o ekonomiji RS-a ili svjesno želi da ponizi javnost ili pokazuje da o ekonomiji ne zna ama baš ništa. Potpuna je obmana njegova priča o deficitu budžeta od 150 miliona KM godišnje, jer je stvarna istina da je prošlogodišnji deficit bio preko 350 miliona KM - navodi se u saopćenju PDP-a.



Iz te stranke dodaju da je Dodik "poređenjem poreskog sistema RS-a i Srbije izbjegao da kaže stvarnu istinu, jer Srbija, osim više stope, ima i nižu, ali i nultu stopu poreza, dok je poređenje duga RS-a, koju je zadužio do nesnosnih granica, s Amerikom toliko glupo i da istinski nije žalosno bilo bi smiješno“.



-Amerika, s kojom nas poredi, ne najavljuje silne izmišljene partnere iz Rusije i Kine i 'velike i male' kredite koji će refinansirati postojeće - ističe s u saopćenju.



U PDP-u se s entitetskim predsjednikom slažu samo u konstataciji da su plaće parlamentaraca BiH enormno visoke.



-I to zato što su povećane dok je SNSD bio na vlasti, a protiv čega se njegovi poslanici koji su za to glasali - ne bune ni danas. Lako je, s lažima o blagostanju, biti ekonomista po džepu građana - upozoravaju.



Tvrde da je iz budžeta Republike Srpske u posljednjih osam godina "nestalo tri milijarde maraka", a PDP, kako se dodaje, sigurno neće dozvoliti da građani budu ti koji će pokradeni novac vraćati.



Milorad Dodik je jučer na Јahorini rekao da RS-a nije prezadužena i da postojeći dug ne ugrožava njeno funkcionisanje.



Naveo je da zaduženje RS-a od 56 posto BDP-a, koje RS i smanjuje, govori o tome da je značajno ispod Srbije koja ima zaduženost od oko 70 posto BDP-a, Hrvatska više od 100 posto, a Amerika 150 posto.



