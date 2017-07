"Zbog brutalne blokade na svim razinama vlasti u BiH stagniraju reformski procesi koji se tiču europskog puta BiH odnosno dobivanja kandidatskog statusa i aktiviranja MAP-a", kazao je novinarima u Mostaru predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.

Dragan Čović / 24sata.info

- Mnogi vjeruju da je dobro da ostane ovakvo stanje, ali ovo je katastrofalno stanje i moramo ga žurno mijenjati. Zbog toga organiziramo sastanke i odlazimo u Bruxelles 17. i 18. srpnja - istaknuo je Čović, nakon sjednice stranačkog Predsjedništva.



Za kandidatski status BiH treba odgovoriti na upitnik, a po Čovićevim riječima, u tomu nema ništa sporno i ti se trebalo uraditi prije tri mjeseca.



Naveo je kako će se bh. čelnici u Bruxellesu sastati s ključnim ljudi europskog parlamenta kako bi se napravio presjek stanja te kako bi BiH dobila kandidatski status i MAP u prosincu ove godine.



Čović je optimističan i mišljenja je kako će se moći nadoknaditi izgubljeno vrijeme, ali kako će trebati jako puno raditi.



- Naravno, treba puno svari promijeniti jer odnosi su brutalno narušeni na svim razinama vlasti u BiH. Trebamo se posvetiti ovim reformskim aktivnostima - kazao je Čović.



Na upit novinara o čemu će u srijedu razgovarati s čelnikom SNSD-a Miloradom Dodikom, Čović je odgovorio da će razgovarati o strateškim pitanjima.



Najavio je i sastanak s čelnikom SDA Bakirom Izetbegović u četvrtak u Sarajevu te vjerojatno i s čelnikom SBB-a Fahrudionom Radončićem.



Na upit hoće li se održati izbori sljedeće godine s obzirom da je Ustavni sud stavio izvan snage dvije odredbe Izbornog zakona BiH, Čović je istaknuo kako će se izbori sigurno održati u listopadu 2018. godine, jer će "sigurno doći do izmjena Izbornog zakona BiH".



- Neće moći nitko Hrvatima birati predstavnike isto kao što ih nitko ne treba birati Srbima i Bošnjacima. Kako do toga doći, to je opet vještina - kazao je Čović.



Što se tiče HNS-ovog prijedloga izmjena Izbornog zakona BiH, kazao je kako će taj prijedlog, nakon što je Ustavni sud utvrdio da njime nisu ugroženi vitalni nacionalni interesi Bošnjaka, u srpnju biti na Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH te da je izvjesno da će u Domu naroda taj prijedlog proći.



- Zastupnički dom će biti u rujnu i listopadu, i na nama je da vidimo taj tekst zakona ili neki srodan koji će iste stvari garantirati, a to možemo osigurati na sto raznih načina - kazao je Čović.



(FENA)