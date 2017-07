Federalni zastupnik Dennis Gratz upozorava da je Predstavnički dom Parlamenta Federacije 23.2.2016. usvojio Nacrt zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječn osti koji je on predložio i uputio u proceduru, a da zbog blokada HDZ BiH isti još uvijek nije razmatran na Domu naroda.

Dennis Gratz / 24sata.info

"Proveli smo javnu raspravu, radili smo sa svim političkim subjektima, predstavnicima udruženja žrtava, ekspertima za ovu oblast. Dvije godine smo radili na predloženom rješenju, a sada evo više od godinu dana čekamo da se stvari pomaknu - od usvajanja u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije. Očigledno je da rukovodstvo Doma naroda na čelu sa Lidijom Bradarom iz HDZ BiH opstruira proces i ne dopušta razmatranje zakona", poručio je Gratz.



"Jasno je da HDZ BiH spremno vodi borbu negiranja genocida, samo što to radi suptilnije od svojih partnera iz Republike Srpske. Sramota je to i zbog činjenice da je predloženo rješenje obuhvatalo i zabranu negiranja drugih zločina protiv čovječnosti. Da li je to HDZ spreman za nastavak negiranja genocida u Srebrenici, podržati negiranje zločina na Korićanskim stijenama, u Grabovici, Trusini, Doljanima? Šta je bilo od svih onih riječi koje je Dragan Čović izgovorio u Potočarima 2015. godine? Vrijeme je da ih pozovemo na odgovornost i da nam objasne - zašto opstruišu donošenje zakona kojim bi se zaustavila nacionalistička i ratnohuškačka negiranja žrtava", zaključio je Gratz.



