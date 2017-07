Predsjednik Naše stranke Predrag Kojović je danas u Srebrenici gdje će prisustvovati ukopu 71 novoidentificirane žrtve genocida.

- Politika Naše stranke je bila i biće insistiranje na suočavanju sa istinom kao preduslovu za stvarno pomirenje - poručio je Kojović, te traži od institucija RS-a da preduzmu korake na koje su se obavezali svojim odlukama i radom Komisije za Srebrenicu 2004. godine, saopćeno je iz Naše stranke.



Po njegovim riječima, najodgovorniji ljudi u entitetu Republika Srpska moraju ne samo prihvatiti činjenice o genocidu nego i aktivno raditi da građani koje predstavljaju urade to isto.



- Ako žele buduće generacije osloboditi tereta stravičnih ratnih zločina moraju nastaviti tamo gdje se stalo još 2004. kada je predstavljen izvještaj Komisije za istraživanje događaja u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine i kada je prvi put Vlada RS napravila iskorak u suočavanju sa prošlošću. U tom zvaničnom izvještaju je stajalo 'da je Republika Srpska iskazala odlučnost da se suoči sa istinom o događajima iz proteklog tragičnog sukoba na prostoru Bosne i Hercegovine i da je rad Komsiije dokaz 'zrelosti institucija Republike Srpske i srpskog naroda.' Šta je od te politike ostalo, ima li iko u RS-u ko je spreman da glasno izgovori, jeste u Srebrenici je počinjen genocid, najgori zločin u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, a da je izabrani predstavnik u institucijama? - poručio je Kojović.



- Svi, nadam se, vidimo da se u RS-u pojavljuje sve više hrabrih, posebno mladih, ljudi koji uprkos hapšenjima i uznemiravanju od strane prijedorske policije povodom Dana bijelih traka, uprkos strašnim prijetnjama smrću zbog javno iskazanih stavova o ratnim zločinima i genocidu, ne samo traže, nego zahtijevaju istinu. Njihova moralnost i hrabrost nam daju nadu da ćemo upravo s tim i takvim ljudima graditi jednu bolju, građansku, evropsku BiH. Vrijeme je za istinu, vrijeme je za suočavanje. To je obaveza svih građana BiH, bez obzira na etničku pripadnost, obaveza koju moramo ispuniti i zbog onih kojih nema i zbog onih koji dolaze - zaključuje Kojović.



(FENA)