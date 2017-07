U italijanskom gradu Trstu počeo je Samit o zapadnom Balkanu 2017. Na Samitu koji se odvija u okvirima Berlinskog procesa razgovarat će se o uspostavi zajedničkog balkanskog tržišta, jačanju regionalne saradnje, unapređenju i proširenju infrastrukture i energetskih usluga regije, migrantskim politikama te borbi protiv korupcije, terorizma i svih oblika radikalizma.

Delegaciju Bosne i Hercegovine, pored predsjedavajućeg Denisa Zvizdića, čine zamjenik predsjedavajućeg i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović i ministar komunikacija i prometa BiH Ismir Jusko.



Obraćanje predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH prenosimo u cjelosti:



"Poštovani predsjednici, cijenjeni premijeri, poštovane ekselencije,



Drage kolege i prijatelji,



Prije svega želim da se zahvalim domaćinu predsjedniku Vijeća ministara Republike Italije gospodinu Gentilloniju na veoma uspješnom predsjedavanju i organizaciji četvrtog po redu Samita o Zapadnom Balkanu.



Region Zapadnog Balkana se suočio sa brojnim izazovima u proteklih 25 godina, koje su donijeli tranzicija i ratovi. Danas smo ovdje da podržimo i ubrzamo procese koji će naš region vratiti tamo gdje pripada – u porodicu europskih naroda.



Sve zemlje Zapadnog Balkana su već započele procese pridruživanja, i iskazale spremnost i čvrstu namjeru da se vratimo tamo gdje pripadamo – u Europu. Da bismo taj proces uspješno i lako doveli do kraja, osim političkih izazova, ključni izazov koji ćemo imati je dovođenje naših ekonomija na nivo razvoja i konkurentnosti koje imaju zemlje članice Europski Unije. Najlakši način da to učinimo je kroz jačanje međusobnih ekonomskih veza, olakšavanje investicija, inteziviranje međusobne trgovine, te omogućavanje protoka ljudi i dobara.



Berlinski proces je podstakao jačanje veza unutar regiona kroz realizaciju sporazuma o saradnji u različitim domenima. S tim u vezi, zelim da se zahvalim uvazenoj kancelarki Merkel na njenom angažmanu i podršci.



U oblasti trgovine namjeravamo dalje jačati strukture CEFTA. Višegodišnji akcioni plan predviđa niz aktivnosti, koje će kao krajnji rezultat imati olakšan protok robe, smanjenje administracije i troškova, i na taj način povećanje nivoa međusobne trgovine i konkurentnosti naših preduzeća. Posebnu pažnju ćemo posvetiti razvoju malih i srednjih preduzeća, koja su okosnica ekonomija koje brzo rastu i razvijaju se, i ključni su generator novih radnih mjesta.



U oblasti investicija fokus ćemo staviti na otklanjanje barijera za investitore. Zajedničkim naporima ćemo kroz implementaciju akcionog plana definisati regionalnu agendu za privlačenje investicija, kako bismo na taj način učinili region Zapadnog Balkana što privlačnijim mjestom za investicije, koje su nam svima potrebne. Regionalna finansijska tržišta, koja su malog kapaciteta i kao takva neprivlačna za institucionalne investitore, ćemo kroz niz mjera „konsolidovati“ i ponuditi kao regionalno finansijsko tržište.



Mobilnost radne snage je jedan od temlja Europske Unije. Mladim ljudima Zapadnog Balkana treba omogućiti kretanje, studiranje i rad na području Zapadnog Balkana i u bliskoj budućnosti i Europske Unije. Sa velikim zadovoljstvom pratim korake i napore u ovom području. Mi smo predložili osnivanje regionalnog centra za molbinost i mlade, kojem ćemo rad sa velikim zadovoljstvom omogućiti i podržati u Sarajevu.



Ključ ubrzanog razvoja regiona Zapadnog Balkana leži u brzom usvajanju i primjeni novih tehnologija. Više zemalja regiona već ostvaruje značajnu ekonomsku aktivnost kroz privatne firme u IT industriji. Ovim firmama, koje mogu postati jedna od ključnih grana ekonomije, treba omogućiti razvoj digitalne infrasrukture, protok informacija, a razvoj digitanih tehnologija može olakšati i rad i efikasnost i javnog i privatnog sektora, te podržati druge stubove uspostave regionalnog ekonomskog područja.



Uspostava regionalnog ekonomskog područja i jačanje međusobnih veza je način da olakšamo integraciju naših ekonomija u EU. Kroz mjere predviđene akcionim planom, region Zapadnog Balkana ćemo „okrupniti“, i time postati atraktivniji investitorima, bez kojih rješavanje problema koje muči sve nas – nezaposlenosti i inteziviranja ekonomskog razvoja, nije moguće. U svoje lično ime, i u ime Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine, ovdje sam da podržim inicijativu i iskažem naše snažno opredijeljenje za dalje korake u tom pravcu.



Takođe, dozvolite mi da se zahvalim Evropskoj komisiji, a posebno uvaženim komesarima Mogherini i Hahnu na njihovom značajnom angažmanu i podršci koju pružaju Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu i njihovoj evropskoj perspektivi.



Uz iskrene želje za uspjehom u ovom našem zajedničkom cilju, srdačno vas pozdravljam.



Hvala na pažnji i svako dobro."

(24sata.info)