U zgradi Predsjedništva BiH danas su održana dva sastanka koalicionih partnera na državnom nivou. Prvo je predsjednik HDZ-a Dragan Čović razgovarao s liderom SDA Bakirom Izetbegovićem, nakon čega je održan sastanak Čovića sa predsjednikom SBB-a Fahrudinom Radončićem.

Tema današnjih razgovora bila je aktuelna politička situacija u BiH, a Radončić je ponovio da je aktuelna vlast tehničke prirode te da je bitno dogovoriti kako da sve to funkcioniše do narednih izbora.



"Najviše energije smo potrošili da vidimo kako će u narednih 14 mjeseci funkcionirati trenutna vladajuća koalicija, jer je to sada nemoguće prekomponovati. Treba istaći da će SDA i HDZ podržat sve reformske zakone", poručio je Radončić nakon susreta s Čovićem.



Ipak, osvrnuo se i na odnos s SDA i Bakirom Izetbegovićem, kazavši da s njim ne namjerava više razgovarati, ali da on nije jedini krivac za krizu u državnom parlamentu.



"S SDA imamo o čemu razgovarati, ali s Izetbegovićom smo previše pričali, to je nemoguće. Susreti s njim nisu potrebni. Nisam zadovoljna radom Vijeća ministara, ali zbog interesa ministarstva koje vodi Ismir Jusko (SBB) smo podržavali taj rad. Vijeće ministara nema kapaciteta da napravi nešto s opozcijom ili vlasima iz RS-a. Ipak, Izetbegović nije jedini krivac za stanje u državnom parlamentu, stanje u zemlji je mnogo komplikovanije", naglasio je Radončić.



Komentarisao je i špekulacije o smjeni Vijeća ministara, kazavši da to ipak neće moći proći na Domu naroda, a i on je iznio kritike na račun rada Obaavještajno sigurnosne agencije (OSA).



"Vijeće ministara može izgubiti podršku Predstavničkog doma, ali smjena neće biti moguća na Domu naroda. SBB će se naknadno izjasnit o Prijedlogu Izbornog zakona HDZ-a i SDA. A kada je riječ o radu OSA-e, ta agencija je pukla na personalnom nivou, njeni rukovodioci nisu u najboljim odnosima, zbog čeag u ovom trenutku nije ni bitno hoće li Nikola Špirić biti smijenjen s mjesta predsjednika Komisije za nadzor nad OSA-om, već je bitno da se raspravlja o devijacijama unutar OSA-e", zaključio je Radončić.

(Klix)