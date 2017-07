Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je danas da je sve što se događalo oko optužnice povodom referenduma u RS-u "potpuno pogrešno, nepotrebno i samo će dalje proizvoditi nepotrebne probleme u BiH".

- Evidentno je da u BiH niko nikome ne može nametati volju, pa tako ni koje će dane neko slaviti, a koje ne - smatra Ivanić.



On je za Fenu rekao da je potpuno neprimjereno sve to učiniti, te da je posebno krajnje nekorektno optužiti ljude koji, kako je naveo, nemaju političku zaštitu, jer poruke takve vrste smatra vrlo opasnim.



- To je na neki način bila velika želja pravosudnih institucija BiH da pokažu snagu na ovom konkretnom slučaju. A pokazalo se da je nemaju i za mene je ovo samo dalji nastavak političkog djelovanja i političkih procesa kada su u pitanju pravosudne institucije BiH – rekao je Ivanić.



Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv četiri osobe zbog neizvršavanja odluke Ustavnog suda BiH u vezi sa referendumom u Republici Srpskoj.



Iz Tužilaštva je saopćeno da je optužnica podignuta protiv Siniše Karana, Dragoljuba Reljića, Gorana Zmijanjca i Milana Petkovića.



Optuženi se terete da su, kao predsjednik i članovi Republičke komisije za provođenje referenduma o "Danu Republike Srpske", kao "službene osobe u institucijama entiteta, odbili da izvrše konačnu i izvršnu odluku Ustavnog suda BiH, te počinili niz radnji i aktivnosti na provođenju referenduma o Danu Republike".



U saopštenju se dodaje da se oni terete da su svojim radnjama i postupcima, umjesto da postupe po obavezujućoj odluci Ustavnog suda BiH o privremenoj mjeri i odmah prekinu sve aktivnosti vezane za provođenje referenduma, nastavili kao Komisija da rade na njegovoj organizaciji i provođenju, koji je na teritoriji Republike Srpske i održan 25. septembra 2016. godine, te na taj način učestvovali u neizvršavanju odluke suda.



Optuženi se terete da su počinili krivično djelo neizvršavanja odluke Ustavnog suda BiH, Suda BiH, Doma za ljudska prava ili Evropskog suda za ljudska prava.



U istom predmetu donesene su i dvije naredbe o obustavljanju istrage.



Naredba o obustavljanju istrage protiv Davora Šešića, Nedeljka Glamočaka, Perice Bundala, Zdenke Gojković i Vojislava Gligića donesena je jer postoje okolnosti koje isključuju krivično gonjenje, budući da navedene osobe, kao poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, imaju imunitet od krivičnog gonjenja.



Naredba o obustavi istrage protiv Mladena Ivanića, Mirka Šarovića, Željke Cvijanović i Milorada Dodika donesena je jer ne postoji dovoljno dokaza da su svojim radnjama počinili izvršenje krivičnog djela, pomaganje ili podsticanje u navedenom krivičnom djelu, navode iz Tužilaštva BiH.



