Šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU, ambasador Lars-Gunnar Wigemark izrazio je žaljenje zbog činjenice da Bosna i Hercegovina nije mogla potpisati Ugovor o transportnoj zajednici i pridružiti se pet drugih zemalja zapadnog Balkana koje su potpisale Ugovor o transportnoj zajednici, koja otvara nove veze unutar regiona i s Evropskom unijom.

Lars-Gunnar Wigemark / 24sata.info

On je to kazao nakon Samita zemalja zapadnog Balkana 2017. godine koji je održan jučer u Trstu, a na kojem Bosna i Hercegovina nije potpisala Ugovor o transportnoj zajednici.



- Samit je pozvao Bosnu i Hercegovinu da se što prije pridruži potpisnicama i nadam se da će zemlja biti spremna da potpiše sporazum u bliskoj budućnosti. Sada nije vrijeme za prebacivanje krivice oko toga zašto BiH nije mogla da potpiše ovaj važan međunarodni sporazum koji je u izradi osam godina - rekao je Wigemark.



Smatra da fokus treba da bude na pronalaženju rješenja kako bi se Bosna i Hercegovina mogla pridružiti pet drugih zemalja zapadnog Balkana koji su već potpisale Sporazum o transportnoj zajednici jučer u Trstu. Dodao je da se pri tome, moraju u potpunosti poštovati međunarodne obaveze BiH, kao i ustavne nadležnosti svih nivoa vlasti u BiH.



- Stoga apelujem na nadležne vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini da krenu naprijed i riješe sve nesuglasice bez bilo kojih daljih odgoda. Bosna i Hercegovina je parafirala Ugovor o transportnoj zajednici u februaru ove godine i sva unutrašnja pitanja uključujući i usaglašavanje zajedničkih stavova prije samog Ugovora su trebala biti riješena do sada - naglasio je.



Poručio je da je Evropska komisija u Trstu najavila značajan paket od sedam projekata povezivanja, u ukupnoj vrijednosti od 194 miliona eura bespovratnih sredstava, te 500 miliona eura investicija za sufinansiranje sedam novih regionalnih projekata za poboljšanje transportnih i energetskih veza unutar zapadnog Balkana i s Evropskom unijom.



- U ovaj paket su uključena i četiri projekta koje je podnijela Bosna i Hercegovina. Ta četiri projekta će biti realizirna tek kada se riješe otvorena pitanja vezana za fiskalni prostor, uključujući i usvajanje Zakona o akcizama, te kada Bosna i Hercegovina potpiše Ugovor o transportnoj zajednici - naveo je Wigemark.



Ugovor o transportnoj zajednici, dodao je, predstavlja važan korak ka unapređenju infrastrukture i kvalitetnijih usluga transporta širom regiona. To će omogućiti zemljama zapadnog Balkana da izvoze na veća tržišta, privuku nove investitore i ojačaju svoj ekonomski rast.



- U konačnici time će se također poboljšati svakodnevni život građana. Ovaj Ugovor će pomoći zemljama zapadnog Balkana da usklade svoje domaće zakone o transportu sa zakonima u EU, čime će ojačati susjedske odnose, promovirati prekograničnu saradnju i približiti ove zemlje Evropskoj uniji - zaključio je Wigemark, saopćeno je iz Delegacije EU u BiH.



(FENA)