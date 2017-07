Predsjednik HDZ-a Dragan Čović sastao se danas s liderima SDA i SBB-a Bakirom Izetbegovićem i Fahrudinom Radončićem nakon čega je kazao da ništa posebno nije dogovoreno, osim da treba uraditi sve što je potrebno kako bi BiH dobila kandidatski status za EU. Izrazio je i uvjerenost da će Izborni zakon BiH biti usvojen.

Komentarišući Čovićevu izjavu da su stavovi Hrvatskog narodnog sabora o prijedlogu izmjena Izbornog zakona zapravo stavovi SDA, Izetbegović je rekao da je zamolio lidera HDZ-a da takve stvari ne rade kako ne bi dolazili u situaciju da se uzajamno demantuju. On smatra da se Čović, uprkos upozorenju da to ne radi, ponašao nefer, ističući da će SDA imati svoj prijedlog izbornog zakona kada kroz procedure prođe HDZ-ov prijedlog.



S druge strane, Čović je uvjeren da će zakon biti usvojen.



"Izborni zakon BiH će do kraja mjeseca završiti svoj putu u Domu naroda, bit će usvojen u obliku kako je predloženo i u 9. i 10. mjesecu će biti u Zastupničkom domu BiH", kazao je Čović.



Izetbegović je rekao da bi se Čović trebao okrenuti onima s kojima živi, a to su, prema njegovim riječima, SDA i Bošnjaci, ocjenjujući da je BiH išla naprijed svaki put kad je ta sprega bila zdrava i funkcionisala.



"Sprega Banja Luke i Mostara, odnosno Hrvatskog narodnog sabora i HDZ-a, ne može dati dobro ni za koga u ovoj zemlji. Dvojica protiv jednog u BiH, ne bih rekao da ičeg dobrog može donijeti, uključujući u to i Hrvate", istakao je Izetbegović.



Odgovorajući na pitanje o mogućnosti izbacivanja SDA iz vlasti na nivou BiH i Federacije BiH, Izetbegović je rekao da to nije moguće, ali da postoji mogućnost da se sve pretvori u političku agoniju i nepotrebno politikantstvo.



Upoređujući odnose u BiH i Hrvatskoj, Izetbegović je rekao da su tamo pale već dvije vlade, a da u BiH SDA nastoji da složi "rogove u vreći za sve što je bitno za ovu zemlju".



"Imali smo situaciju da predstavnici Srba u Vijeću ministara BiH prihvate Transportnu zajednicu i saglase se da je treba potpisati, a izmaknu se hrvatski ministri dok mi činimo koliko možemo", naveo je Izetbegović i zapitao zašto Hrvati, koji žele da budu nosioci evropskih procesa, miniraju Transportnu zajednicu, čiji dio treba da bude i BiH.



Izetbegović je rekao da stvari zapinju i da postoje krize te da se BiH kreće sporo, ali sigurno na putu ka EU i aktiviranju Akcionog plana za članstvo u NATO-u.



Da stvari ne funkcionišu kako treba ranije je kazao i Fahrudin Radončić koji je istakao da s Bakirom Izetbegovićem više ne namjerava razgovarati, ali da on nije jedini krivac za krizu u državnom parlamentu.



Čović je nakon sastanka podsjetio da u ponedjeljak preuzima predsjedavanje Predsjedništvom BiH i da planira preuzeti odgovornost za ono što je potrebno napraviti da bi BiH dobila kandidatski status.



"Ne interesuje me ko je kriv za nešto, ali preuzet ćemo jednu korigovnu agendu za osam mjeseci u kojoj bi se trebala desiti većina stvari koje smo preuzeli u vanjskoj politici. Vlast ne funkcioniše, puno toga nismo odradili, a otišli smo na sastanke", kazao je Čović.



Upitan o kritikama koje je Radončić uputio na račun Obavještajno sigurnosne agencije (OSA), Čović je kazao da u toj agenciji puno stvari ne štima i da djeluje kao jedan parasistem.



Osvrnuo se i na inicijativu njemačke kancelarke Angele Merkel za građansko uređenje BiH rekavši da je siguran da Merkel o tome ne priča s bilo kim i da sigurno nije pričala s predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović, niti s bilo kim iz te zemlje. Smatra da Njemačka ima daleko važnijih prioriteta od toga kako će BiH biti uređena.



