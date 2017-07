Predsjednik RS-a Milorad Dodik izjavio je da je za RS neprihvatljivo to što je Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv četiri člana Komisije za provođenje referenduma zbog neizvršavanja odluke Ustavnog suda BiH u vezi sa prošlogodišnjim referendumom u RS-u o "Danu RS-a".

Milorad Dodik / 24sata.info

Dodik je za RTRS istakao da će se u skladu sa odlukom Narodne skupštine svim raspoloživim sredstvima stati u odbranu optuženih.



Smatra "nečuvenim da se za neizvršavanje sudskih odluka kažnjavaju samo osobe iz RS".



- Postoje apsurdi koji se dešavaju u BiH, da neko mora biti optužen. Nije važno ko. Oni su vjerovatno računali da optužnica protiv mene, Željke Cvijanović ili bilo koga drugog visoko pozicioniranog bi predstavljala mnogo trvljenja i da to nije moguće završiti za godinu dana, da bi modelirali političke procese i vjerovatno se iz tog razloga od nje odustalo. Ostala su ova četiri čovjeka koja nisu članovi parlamenta - rekao je Dodik.



Ustvrdio je i da optužnica protiv četiri člana Komisije za referendum u RS-u "samo govori o apsurdu koji se zove BiH" te da je "to politički montiran proces".



Predsjednik Komisije za provođenje referenduma Siniša Karan je naveo da bi opet sve isto uradio.



- Postoje vremena kada je veći ponos biti optužen, a ne sudija i tužilac. Čini mi se da su to upravo ova vremena - ustvrdio je Karan i naveo da pravosudne institucije BiH "Ustav ne poznaju i nastale su nasiljem međunarodne zajednice i vrše nasilje izgradnjom neke virtuelne BiH i razgradnjom bića RS-a".



Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Siniše Karana, Dragoljuba Reljića, Gorana Zmijanjca i Milana Petkovića zbog neizvršavanja odluke Ustavnog suda BiH u vezi s prošlogodišnjim referendumom u RS.



Optuženi se terete da su, kao predsjednik i članovi Republičke komisije za provođenje referenduma o "Danu RS-a", kao "službene osobe u institucijama entiteta, odbili da izvrše konačnu i izvršnu odluku Ustavnog suda BiH, te počinili niz radnji i aktivnosti na provođenju referenduma o Danu Republike".



(FENA)