"Uporno se nameće od Hrvata i Srba da je građanska BIH probošnjačka ideja, čak se spominje i lobiranje Erdogana kod Merkel za uspostavljanje građanske BIH, što je teški apsurd. Pa ne žive svi bh. Hrvati u hercegovačkom kantonu" rekao je u razgovoru za Vijesti.ba Josip Juratović, zastupnik SPD-a u njemačkom Parlamentu.

Josip Juratović / 24sata.info

Juratović se osvrnuo na tezu kako se Njemačka zalaže za uspostavu građanske BiH, o čemu je prije nekoliko dana pisao Večernji list, a što je izazvalo veliku pažnju u političkoj javnosti BiH.



-Očigledo je da se u Briselu iza zatvorenih vrata već duže raspravlja sa ciljem da se proces ulaska država Zapadanog Balkana u EU ubrza. Naposlijetku, i takozvani Berlinski porces plus, koji se ovih dana održava u Trstu, za njegov uspjeh je potrebno paralelno raditi i na procesu reformi koje će ubrzati u EU. Svjedoci smo ovih dana bombastičnih naslova i neugodnih poruka iz Hrvatske prema Njemačkoj. Čudi me da Hrvatska vlada, koja je ušla u EU kao primjer ostalima i morala ispuniti te pristupne uvjete koji važe za EU, da se po pitanju BIH destruktivno ponaša navodno štiteći interese Hrvata u BIH, rekao je Juratović.

Juratović smatra kako postoji veliki strah kod vladajućih političkih struktura u BIH koji su se prepali za svoje pozicije pa svaka pomisao na građansku BIH im ulijeva strah u kosti te se uporno nameće od Hrvata i Srba da je građanska BIH probošnjačka ideja.



"Čak se spominje i lobiranje Erdogana kod Merkel za uspostavljanje građanske BIH, što je teški apsurd. Pa ne žive svi Hrvati u BIH u hercegovačkom kantonu. Moramo napokon biti pravedni i uzeti u obzir činjenicu da se ovdje toj ideji protive političke elite sva tri etnički čista tora. Uzmimo na primjer o bosanskim Hrvatima nitko desetljećima ne vodi brigu jer nemaju svoje predstavnike u vlasti. Svaki Hrvat iz Bosanske Posavine koji je obespravljen u etnički čistoj Republici Srpskoj i Hrvat iz Srednje Bosne u većinskom bošnjačkom okruženju s radošću odobrava ravnopravnu građansku BIH, jednaku za sve, a ne da im nad glavom stoje ploče neke umjetne tvorevine Republike Srpske zbog čije ideje su i protjerani", rekao je Juratović.



Juratović smatra da je licemjerno ovo nazvati brisanje Hrvata iz BIH.



"Pa zar bosanski Hrvati moraju ponovno biti žrtve samo zato jer nisu rođeni u Hercegovini a dobro znamo iako je preko 200.000 protjeranih bosanskih Hrvata danas ih još uvijek ima više u Bosni nego u Hercegovini. Zašto se te velike vođe ne pitaju kako je njihovim pripadnicima naroda kao manjinama u etnički čistim kantonima, nego još cinično pozivaju da se humano presele sa svojih djedovina u neke etno torove gdje im nacionalni vođe obećavaju sigurnost, a ako je etno čista Hercegovina toliko sigurna, zašto je onda tisuće obitelji zauvijek napuštaju. Vrijeme je da se BIH riješi svoje rekordne disfunkcionalnosti, nacionalno homogene getoizacije, gdje se i dan danas slave promotori i akteri etničkog čišćenja, odražavju koncerti u čast onih koji su ubijali druge, oslikavaju se zgrade ratnim zločincima. Zemlji u kojoj postoje dvije škole pod jednim krovom nema mjesta u Europi a političke vođe to dobro znaju. Što se naroda tiče, i narod je te činjenice svjestan s time što velika većina nema problema sa idejom suživota. Jedino političke elite i političko privilegirani ne žele da dođe do pristupanja BIH u EU jer bi to značilo i njihov kraj". poručio je zastupnik SPD-a u Bundestagu Josip Juratović.



(Slobodna Bosna)