Predsjednik PDP-a Branislav Borenović ističe da politika Vlade RS u vezi sa pristupanjem Transportnoj zajednici pokazuje licemerje vlasti u RS, koja jednu stvar govori, a sasvim drugu radi.

Politika koju vodi SNSD je ne samo antievropska, nego je i direktno usmjerena protiv interesa RS, tvrdi predsjednik PDP-a Branislav Borenović.



Povod za ovakvo reagovanje je nepristupanje BiH Transportnoj zajednici zbog toga što je Vlada RS, postavljajući stalno nove uslove prema EU, odbijala da da svoju saglasnost za priključenje ovoj asocijaciji.



''Štetu po osnovu takve odluke će imati svi građani BiH, pa i građani RS. Vrlo loš odnos vladajućeg SNSD-a prema javnom i opštem interesu je postao evidentan i politički nesnošljiv. Mislim da je to pokušaj stvaranja bespotrebnih tenzija i problema, koji apsolutno nemaju nikakve veze sa prenosom nadležnosti, niti sa ulogom i pozicijom RS, nego isključivo da izuzetno jakom sujetom, pa čak ponekad i patetičnim pokušajima pravljenja problema tamo gdje apsolutno ne postoji niti jedan razlog za takvo nešto.



Radi se o sujeti SNSD-a i ključnih ljudi u Vladi RS, koji ne mogu da shvate da postoje pametniji i bolji ljudi koji predstavljaju RS u Savjetu ministara BiH i koji rade kvalitetnije stvari nego što rade oni. To je sve rezultat sujete zato što SNSD nije u vlasti na nivou BiH i to već ne mogu ni da sakriju'', istakao je Borenović.



Prema njegovim riječima, SNSD, odnosno njegovi vodeći ljudi, već godinama predstavnicima EU govore jedno, a u praksi rade sasvim drugo.



''To će trajati sve dok jednom ključni i najodgovorniji ljudi EU konačno ne kažu šta je prava istina, ko je za evropski put BiH, a ko je protiv, ko je odgovoran zato što nije juče potpisan pristup Transportnoj zajednici i kakva je tu uloga svakog od pojedinaca u izvršnim strukturama i RS i BiH. Sve dok se toleriše ponašanje u kojem se jedno priča, a drugo radi, mi ćemo svi biti žrtve takve licemjerne politike'', dodao je Borenović.



Na Samitu lidera zapadnog Balkana, koji je održan u srijedu u Trstu, za BiH je odobreno finansiranje četiri projekta, ali je ovaj novac “zamrznut“, jer Vlada RS uporno odbija dati saglasnost za pristupanje novoformiranoj Transportnoj zajednici.



Uslovi koje su postavili vlasti RS, a to je da i entitetski ministri predstavljaju BiH u Transportnoj zajednici, te da se ne dozvoli vozovima iz EU korištenje pruga u RS, bili su neprihvatljivi i za EU, ali i za Savjet ministara BiH.



Zbog ovakvog stava Vlade RS, BiH bi mogla ostati bez oko pola milijarde maraka, namijenjenih za izgradnju infrastrukture u našoj zemlji. Dio tog novca je trebao biti investiran i u RS.



''Prvenstveno želim reći da je nesaglediva šteta ostati bez tog novca. U ovom slučaju radi se o klasičnoj sujeti "uvrijeđenih snajki" u vladajućoj koaliciji u RS. Ipak, oni će se, po ko zna koji put, ponovo posuti pepelom i prihvatiti ono što je jedino razumno, odnosno da se uđe u Ugovor o osnivanju Transportne zajednice i omogući korištenje ogromnih novčanih sredstava za razvoj infrastrukture u RS i BiH.



Dakle, očekujem da će se doći od otvaranja procesa u kojem će BiH doći do toliko željenih sredstava, kako bi razvijala svoju infrastrukturu zajedno sa cijelom regijom, te se konačno početi baviti ekonomskim napretkom, umjesto tenzijama, sukobima i bespotrebnim svađama, koje se iniciraju vidimo tačno od koga. Što se tiče ponašanja Vlade RS u konkretnom slučaju, to je već viđen scenario'', ističe Borenović.



Ovo nije prvi slučaj da cijela BiH trpi sankcije evropskih institucija zbog ponašanja Vlade RS, koja, zašto i to ne reći, sve radi po dikatatu “glavnog baje“ Milorada Dodika.



Slično se dogodilo i u vezi sa odnosima BiH sa Energetskom zajednicom, koja od BiH traži donošenje odgovarajućeg zakona, kojim bi se regulisalo tržište gasa .



Zbog protivljenja Vlade RS usvajanju ovakvog zakona, BiH je ostala bez 200 miliona maraka namijenjenih za energetske projekte.



