Ministar saobraćaja i veza RS Neđo Trninić smatra da će Bosna i Hercegovina potpisati ugovor o transportnoj zajednici i pridružiti se drugim zemljama zapadnog Balkana, ali je ponovio da se moraju uvažavati stavovi RS-a koji "nisu nepremostivi".

Arhiv / 24sata.info

Vlada RS-a je ranije saopćila da prihvata Nacrt ugovora o osnivanju transportne zajednice jugoistočne Evrope pod uvjetom, kako je saopćeno, da Vijeće ministara BiH usvoji zaključak kojim će se utvrditi da u definiranju stavova uime BiH, a koji će biti prezentirani u okviru Sekretarijata transportne zajednice, učestvuju tri nadležna ministarstva - Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, Ministarstvo komunikacija i transporta Federacije BiH i Ministarstvo saobraćaja i veza RS-a.



Trninić je danas u izjavi novinarima u Banjoj Luci kazao da je u stalnoj komunikaciji s ministrom transporta i komunikacija BiH Ismirom Juskom, "pokušavajući naći izlaz iz čitave situacije".



Ponovio je da u ugovoru ima nekoliko stvari koje su sporne za RS, te tvrdi i za Faderaciju BiH.



- Vlada RS-a je u februaru ove godine o svojim primjedbama obavijestila Vijeće ministara BiH, ali niko nije reagovao do 10. jula, odnosno dva dana uoči samita u Trstu i odjedanput je to pitanje svih pitanja. Za nas su sporni uvjeti koje treba da ispune naši operateri i naša infrastruktura koja je u lošem stanju, prije svega mislim na Željeznice - kazao je Trninić, ocjenjujući spornim i to što je rečeno da je zabranjena pomoć države operaterima, jer Vlada RS trenutno Željeznicama daje grant u visini od 25 miliona KM.



Smatra da u zaključku Vlade RS-a "nema ništa sporno".



- Ali je sporna nečija sujeta u Vijeću ministara BiH koji ne uvažava stavove RS-a, jer vi dobro znate da su i po ustavu i po Dejtonu vlasnici infrastrukture entiteti, da čak i da nemamo taj uvjet to ne bi moglo funkcionisati bez našeg pristanka - naveo je Trninić.

(SRNA)