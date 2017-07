Predsjednik Republičke komisije za provođenje referenduma u Republici Srpskoj Siniša Karan izjavio je da je Tužilaštvo BiH izmislilo krivično djelo podižući optužnicu protiv četiri člana ove komisije te poručio da će RS, ako dođe do suđenja na osnovu te optužnice izaći kao pobjednik.

Siniša Karan / 24sata.info

"Ovdje je riječ o izmišljenom krivičnom djelu za koje se ne zna ni kada je počelo, ni kojim radnjama se završava, kada je završeno, ni ko ga čini", istakao je Karan.



On je za "Glas Srpske" rekao da se ponovo pokazalo da su "neustavne i nametnute institucije BiH, posebno pravosudne, potpuno u funkciji projekta međunarodne zajednice izgradnje neustavne BiH razgradnjom ustavne Republike Srpske".



"Najgore je da oni kojima su puna usta BiH zapravo nisu svjesni da su zagovornici ograničene BiH koja je klasični protektorat u današnje vrijeme. Suština naših kritika na račun pravosudnog sistema je to da svojim odlukama kreiraju BiH, a ne bave se pravom i pravdom, a to što rade je isključivo na štetu jednog naroda i entiteta", dodao je Karan.



Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Siniše Karana, Dragoljuba Reljića, Gorana Zmijanjca i Milana Petkovića zbog neizvršavanja odluke Ustavnog suda BiH u vezi sa referendumom u Republici Srpskoj.



Njih Tužilaštvo tereti da su, kao predsjednik i članovi Republičke komisije za sprovođenje referenduma u Republici Srpskoj, kao "službena lica u institucijama entiteta, odbili da izvrše konačnu i izvršnu odluku Ustavnog suda BiH, te počinili niz radnji i aktivnosti na sprovođenju referenduma o Danu Republike".



