Svojom politikom Milorad Dodik je otjerao investitore iz bh. entiteta RS – upozorio je entitetski potpredsjednik Ramiz Salkić. Kaže da je Dodik „napravio crnu rupu od ovoga entiteta“.

- Dospio je na crnu listu američke vlade. Učinio je da vlada opće crnilo u kojem su ljudi gladni, odlaze odavde, nestaju čitava sela, gase se škole jer nema djece... U takvoj situaciji gladnim i razočaranim građanima jedino se može ponuditi radikalizam - ukazao je Salkić, saopćeno je iz kabineta entitetskog potpredsjednika.



Može se, naveo je, zabranjivati bosanski jezik, spriječavati zapošljavanja Bošnjaka i drugo u entitetu RS..., ali zabranama niko nije napravio stabilno i bogato društvo već društvo nezadovoljnih ljudi.



- Ovih dana Milorad Dodik je imao jedan ozbiljan ispad, u kojem je rekao da Bošnjaci ponovno okupiraju Podrinje. Takvom kvalifikacijom on je odapeo radikalne strijele potpunog neprijateljstva prema Bošnjacima. Ukazao je radikalnim grupama i pojedincima da se trebaju boriti protiv Bošnjaka koji žive na svojim ognjištima, na kojima su živjeli stoljećima, sve dok nisu otjerani sa tih ognjišta u stravičnom etničkom čišćenju i genocidu. Milorad Dodik i svi drugi moraju znati da Bošnjaka živi preko 52 posto u Bosni i Hercegovini i da su Bošnjaci konstitutivni na svakom koraku svoje zemlje – naglasio je Salkić.



Garantiraju, dodao je, drugima sigurnost, mir i slobodu na područjima gdje su Bošnjaci većina, ali zahtijevaju da njihove slobode, sigurnost i mir niko ne ugrožava tamo gdje nismo većina.



- Mi nudimo svima izgradnju društva istih mogućnosti za sve, društva punih sloboda, tolerancije i miroljubive koegzistencije. Svjesni smo odgovornosti i obaveze koju imamo kao većinski narod u Bosni i Hercegovini. Nažalost, na naše poruke mira odgovaraju nam prijetnjama o otcjepljenju, porukama da smo mi okupatori itd. Mi smo autohtoni narod Bosne i Hercegovine i mi nemamo namjeru napustiti niti predati ni jedan njen milimetar, ali smo da spremni dijeliti životni prostor sa drugima na dobrobit svih. Bošnjaci žele političke partnere u drugim narodima sa kojima mogu graditi mir, slobodu i državu Bosnu i Heregovinu - zaključio je Salkić, koji je jučer u Linzu, u Austriji, održao političku tribinu na kojoj je govorio o perspektivama Bosne i Hercegovine na putu ka euroatlantskim integracijama, ulozi bh. dijaspore u jačanju države Bosne i Hercegovine, te mogućnostima ekonomskog oporavka.



On je Bošnjacima nastanjenim u ovoj zemlji poručio da je Bosni i Hercegovini potreban svaki njen građanin i pozvao ih da se međusobno povezuju i budu dio Aktivne mreže Bošnjaka u svijetu. Istakao je da su Bosni i Hercegovini u ovom trenutku neophodna znanja, iskustva i učešće u demokratskim processima koja su naši građani stekli živeći izvan Domovine:



-U Bosni i Hercegovini smo sagradili hiljade srušenih kuća. Obnovili smo i sagradili stotine džamija. Izgradili smo vodovodne i kanalizacione mreže, a pred nama je veliki posao gradnje autoputeva. Pred nama su procesi ekonomskog razvoja i priključenje Evropskoj uniji – dodao je on.



Na tom putu su od neprocjenjive važnosti iskustva i znanja koja su stekli naši ljudi u dijaspori.



- Stoga vas poziovam da se uključite i sami učinite ono što je u vašoj moći za svoju domovinu. Nemojte čekati da vas neko zove i uključuje. Mnogi od nas čekaju da ih neko zovne i kada se to ne desi, onda mnoge ideje propadnu, a mi se udaljimo od svoje domovine. Ali nemojte da čekamo bilo čiji poziv. Hajmo uraditi za svoju domovinu što je u našim mogućnostima. Nama sada treba svaki čovjek kako bismo procese stabilizacije mira i ekonomskog razvoja dalje razvijali – istakao je entitetski potpredsjednik.



Nažalost, dodao je, mehanizmi države nisu dovoljno jaki da ona upravlja u potpunosti i do najnižeg nivoa takvim procesima.



- Zato postoje naši ljudi u cijelom svijetu koji su sposobni i koji vole svoju domovinu. Pozivam vas da vi budete investitori, da uložite u svoju zemlju. Možda naši roditelji nisu mogli ispuniti naše želje i potrebe, kako bismo imali sve kao druga djeca, ali to nam nije razlog da se odreknemo svojih roditelja i izaberemo druge. Tako je i sa domovinom. Bosna i Hercegovina je ratom opustošena, ekonomski i politički iscrpljena i teškim koracima ima ka porodici stabilnih evropskih zemalja, boreći se protiv rušilačkih ideologija, koje su pokretale i vodile rat protiv njene nezavisnosti i slobode. Te ideologije još nisu poražene. I zato moramo dati više od sebe za svoju zemlju. Samo je jedna zemlja vaša domovina - kazao je Salkić, saopćeno je iz kabineta entitetskog potpredsjednika.



(FENA)