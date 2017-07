Visoki predstavnik za BiH Valentin Inzko podsjeća da je pravo na povratak garantirano je Dejtonskim sporazumom, te naglašava da zastrašivanje povratnika je neprihvatljivo i protivno Dejtonu.

Foto: 24sata.info

Inzko naglašava da komemoracije nevinim žrtvama ratnih zločina, te genocid u Srebrenici, ne smiju se nikada koristiti kao platforma za raspirivanje etničke, vjerske netrpeljivosti ili mržnje.



- Takvo ponašanje je suprotno temeljnim i univerzalnim vrijednostima ljudskog dostojanstva, zaslužuje svaku osudu, suštinski je neprihvatljivo i predstavlja uvredu za svaku žrtvu ili preživjelog - rekao je visoki predstavnik Valentin Inzko danas, komentarišući nedavne izjave predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika koje je dao u Bratuncu.



Inzko ističe da žrtve strašnih zločina počinjenih tokom rata, bez obzira jesu li Srbi, Hrvati, Bošnjaci ili ostali, moraju se poštovati, te da one zaslužuju smiraj i da ih se tretira na dostojanstven način, a ne da ih se zloupotrebljava za površne političke ciljeve i zastrašivanje bilo koga, posebno onih koji su uprkos svim teškoćama, pretrpljenom bolu i drugim okolnostima odlučili da ponovo izgrade svoje živote kao povratnici.



Visoki predstavnik Inzko je podsjetio da Aneks 7 Dejtonskog sporazuma jasno kaže da svaka izbjeglica i raseljena osoba ima pravo da se slobodno vrati u svoj prijeratni dom u BiH i da će strane-potpisinice Dejtonskog sporazuma osigurati da se izbjeglice i raseljene osobe mogu vratiti u sigurno okruženje, „bez rizika od uznemiravanja, zastrašivanja, progona ili diskriminacije, posebno na osnovu njihove etničke pripadnosti, vjerskih uvjerenja ili političkih stavova“.



Aktivnosti ili izjave usmjerene protiv ovih eksplicitno navedenih i izvornih odredbi protivne su Dejtonskom sporazumu koji su potpisale sve strane.



- Jedini cilj izjava, poput one kakvu je nedavno dao predsjednik entiteta RS Dodik, jeste da unesu strah među pripadnike jedne od najugroženijih kategorija stanovništva u BiH. On bi trebao da zna da nikakva politička kampanja ne može opravdati takve izjave. Međutim, građani znaju bolje: pokazali su brojnim primjerima da znaju kako zajedno živjeti u miru, toleranciji i dostojanstvu - rekao je visoki predstavnik, saopćeno je iz OHR-a.

(FENA)