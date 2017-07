Politika mora biti vraćena narodu s obzirom na to da je ona danas ukradena od naroda, kojem ova država i njene institucije pripadaju - kazao je danas poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Klub Nezavisnog bloka) Senad Šepić.

Foto: FENA

On je nakon današnjeg sastanka Inicijativnog odbora za novo političko djelovanje i organiziranje u BiH, na kojem je usvojena Platforma za oslobađanje potencijala i pokretanje BiH, predstavio 11 tačaka te platforme te najavio da će 10. septembra biti održana osnivačka skupština novog političkog projekta u BiH pod nazivom Narodni nezavisni blok - Pokret za Evropu.



- U nazivu stoji narodni blok jer želimo da pravimo savezništva, budući da postoji mnogo podjela u BiH, a mi želimo ponuditi politiku koja će praviti mostove kako bi pokrenuli i promijenili BiH - istakao je Šepić, dodajući da će to biti politika primarno okrenuta ka budućnosti.



Jedna od tačaka platforme, koje će biti ključni pravac političkog djelovanja u narednom periodu, uključuje zalaganje za oslobađanje od politike svađe, inata i traženja problema te oslobađanje od ekonomske politike siromašenja, kredita i visokih poreza.



Platforma također podrazumijeva i oslobađanje od lošeg upravljanja firmi u državnom vlasništvu i pokretanje boljeg upravljanja državnim vlasništvom te oslobađanje od korupcije, nepotizma i nepravde.



Šepić, je između ostalog, podsjetio da se prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH procjenjuje da u cijelom svijetu ima blizu dva miliona Bosanaca i Hercegovaca, što je blizu 50 posto stanovnika BiH. To BiH čini prvom u Evropi i sedmom u svijetu po udjelu iseljenika na sveukupno stanovništvo.



Stoga će, istakao je, jedan od ciljeva Narodnog nezavisnog bloka - Pokreta za Evropu biti oslobađanje potencijala bh. dijaspore te pokretanje politike koja prihvaća kao partnere i uključuje mlade i stručne ljude iz dijaspore u razvoj BiH.



U obraćanju novinarima, Šepić je pozvao sve građane, bez obzira na nacionalnost, koji pripadaju drugim političkim strankama ili uopće nisu politički aktivni, da se uključe u rad Narodnog nezavisnog bloka kako bi zajednički pronašli najbolja i najkvalitetnija rješenja te 10. septembra pokrenuli novi politički projekt.



Šansu, kako je rekao, žele dati novim, mladim, stručnim i obrazovanim ljudima čiji potencijal dosad nije bio adekvatno iskorišten.



(FENA)