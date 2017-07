Član Nezavisnog bloka u Zastupničkom domu Parlamenta BiH, Senad Šepić, najavio je danas mogućnost da se novoj partiji, koju namjerava osnovati u septembru, priključtii i Ognjen Tadić, aktuelni delegat SDS-a u Domu naroda Parlamenta BiH.

Ognjen Tadić / 24sata.info

Odgovarajući na pitanje novinara da li je u kontaktu s Tadićem i postoji li mogućnost da se i Tadić priključi njegovoj partiji, o čemu su mediji posljednjih dana pisali, Šepić je odgovorio potvrdno.



- Mi imamo razgovore. Između ostalog, mi imamo dnevnu vrstu otvorene komunikacije sa kolegom Ognjenom Tadićem. Hoće li on biti dio ovoga, to trebate pitati njega kada dođe vrijeme jer to je njegova odluka – kazao je Senad Šepić.



No, Ognjen Tadić hitro je dementirao Šepića, kazavši da nikakvih razgovora nije bilo te da nema namjeru postati dio "Nezavisnog bloka".



- Ne pratim, zaista, rad gospodina Šepića. Ne znam zašto ga je neko to pitao i zašto on nije konkretno odgovorio, ali ja stvarno nemam nikakav kontakt sa njim, niti imam bilo kakvu političku vezu sa time što radi gospodin Šepić – kazao je Tadić.



(SB)