Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović održao je konferenciju za medije u povodu antidejtonske i antiustavne izjave predsjednika bh. entiteta Republika Srpska Milorada Dodika o "okupaciji Drine" i koraka koji su preduzeti u vezi s tim.

Bakir Izetbegović

Komentarišući nedavne izjave Dodika o "okupaciji Drine" koje je dao u Bratuncu, Izetbegović je rekao da je riječ o najopasnijoj izjavi bh. zvaničnika od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.



"Dodik skoro deceniju podriva BiH, negira genocid u Srebrenici. Ovom izjavom Milorad Dodik se najdirektnije upustio u protivustavno i antidejtonsko djelovanje, počinivši krivično djelo opisano u Krivičnom zakonu BiH. S obzirom na to da nije bilo očekivane reakcije Tužilaštva BiH i OHR-a, obratio sam se ovim bosanskohercegovačkim i međunarodnim instucijama, kao i članicama Upravog odbora PIC-a, u kojem sa zatražio da reaguju i sankcionišu ovakvo ponašanje predsjednika RS ", rekao je Izetbegović.



Izetbegović je govorio i o posljednjim prijetnjama terorističke organizacije IDIL-a bh. imamima.

Izetbegović je rekao da su prijetnje uputili odmetnici iz BiH koji se nalaze na ratištu u Siriji i da je Islamska zajednica u BiH prva na meti ekstremista jer se odupire pogrešnom tumačenju islama. Pozvao je sve sigurnosne agencije u BiH, posebno Direkciju za koordinaciju policijskih tijela, da pruže adekvatnu zaštitu, da ne potcjenjuju prijetnje i da daju podršku vjerskim liderima.



On se osvrnuo i na pritiske bh. političara na OSA-u, ističući kako je cilj ove kampanje uplitanje u rad agencije, jer se ona bavi kriminalom političara. On dodaje da je cilj napada i udar na državne institucije.



Na novinarsko pitanje o navodima Dragana Čovića da je izborni zakon BiH koji je uputio HNS zapravo prijedlog SDA, Izetbegović je rekao da je to još jedna u nizu mekorektnih izjava Dragan Čovića te da ono što predlaže HDZ nema nikakve veze sa SDA.



